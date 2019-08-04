البث الحي
منوعات

مصر تبدأ أول عملية ترميم لتابوت توت عنخ آمون

من المتوقع أن يستغرق العمل في التابوت الخارجي ثمانية أشهر على الأقل
من المتوقع أن يستغرق العمل في التابوت الخارجي ثمانية أشهر على الأقل
4/8/2019

قال وزير الآثار المصري اليوم الأحد إن مصر بدأت أول عملية ترميم للتابوت المذهب الكبير للملك توت عنخ آمون، قبل افتتاح المتحف الجديد في البلاد العام المقبل.

تصريحات وزير الآثار المصري خالد العناني:
  • من المتوقع أن يستغرق العمل في التابوت الخارجي، المصنوع من الخشب والمغطى بالذهب، ثمانية أشهر على الأقل.
  • السبب في ذلك هو أن حالة التابوت هشة للغاية، لأنه لم يخضع للترميم من قبل على الإطلاق.
ثلاثة توابيت

من جانبها، أوضحت وزارة الآثار المصرية في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن مقبرة الفرعون توت عنخ آمون كانت تضم ثلاثة توابيت:

  • التابوت الذهبي الداخلي: وهو تابوت من الذهب الخالص (وزنه 110.4 كيلوغرام) على شكل مومياء، عثر عليه بداخل التابوت الأوسط، وكان ملفوفا بكتان يغطي التابوت بالكامل عدا الوجه وهو موجود الآن بالمتحف المصري بالتحرير، وعند فتح التابوت ظهر القناع الذهبي الشهير للملك الشاب حول رأس المومياء.
  • التابوت المذهب الأوسط: وقد وجد بداخل التابوت المذهب الخارجي، وهو مصنوع من الخشب المغطى بصفائح من الذهب، وكان مكسوا في أجزاء منه بعجائن زجاجية متعددة الألوان، وهو موجود الآن بالمتحف المصري بالتحرير.
  • التابوت المذهب الخارجي (الكبير): وهو تابوت مصنوع من الخشب المذهب ويمثل الملك على هيئة المعبود أوزير.

أسباب عملية الترميم
  • بعد نقل التابوتين الأوسط والداخلي للعرض بالمتحف المصري بالتحرير، تُرك التابوت المذهب الخارجي بالمقبرة منذ اكتشافها عام 1922، وحتى نقله إلى المتحف الكبير يوم 12 من يوليو/تموز 2019، وذلك لترميمه وحمايته من عوامل التلف التي تعرض لها بالمقبرة، وكذلك لعرضه مع التابوتين الآخرين في نسيج مترابط وسيناريو متناغم في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه.
  • بعد القيام بفحص التابوت المذهب الخارجي بعناية شديدة بالمقبرة بوادي الملوك، تبين أن هناك ضعفا شديدا وشروخا وتساقطا في طبقات الجص المذهبة، وخصوصا في الغطاء والقاعدة، ما يتطلب تدخلا سريعا لإجراء عمليات الترميم في بيئة مناسبة.
  • حُفظ التابوت بقاعة العزل بالمتحف المصري الكبير يوم 14 من يوليو/ تموز 2019 ولمدة سبعة أيام، ثم بدأت مرحلة تعقيم التابوت يوم 22 من يوليو/ تموز 2019 لاستكمال الخطة الموضوعة للترميم والمتوقع أن تستغرق نحو 8 أشهر.

خلفيات
  • كان توت عنخ آمون، أو الفرعون الذهبي كما ذاعت شهرته عالميا، أحد ملوك الأسرة الثامنة عشر من الدولة الحديثة.
  • يعدّ توت عنخ أمون من أشهر الملوك الفراعنة بسبب اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل وكذلك بسبب وفاته في ريعان شبابه ما يعد لغزا أثار فضول الكثيرين.
  • دفن توت عنخ آمون في مقبرته الشهيرة بوادي الملوك، والتي اكتشفت في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.
  • أحدث هذا الاكتشاف ضجة إعلامية واسعة النطاق في العالم كله.
  • يقع المتحف المصري الكبير بالقرب من الأهرامات، وقد افتتح جزئيا عام 2017، ومن المقرر أن يفتتح بشكل كامل العام المقبل.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا (فيديو)

وُلد الباندا من تزاوج طبيعي بين حيوانَي باندا عملاقين أعارتهما الصين إلى هولندا عام 2017 (الفرنسية)

إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)

لقاح في الطفولة مرتبط بالوقاية من الإصابة الحادة بكورونا.. ما هو؟

كورونا.. تطعيم في الطفولة قد يقي من الإصابة الحادة (رويترز)

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر
الأكثر قراءة

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)