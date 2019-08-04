مصر تبدأ أول عملية ترميم لتابوت توت عنخ آمون

قال وزير الآثار المصري اليوم الأحد إن مصر بدأت أول عملية ترميم للتابوت المذهب الكبير للملك توت عنخ آمون، قبل افتتاح المتحف الجديد في البلاد العام المقبل.

تصريحات وزير الآثار المصري خالد العناني:

من المتوقع أن يستغرق العمل في التابوت الخارجي، المصنوع من الخشب والمغطى بالذهب، ثمانية أشهر على الأقل.

السبب في ذلك هو أن حالة التابوت هشة للغاية، لأنه لم يخضع للترميم من قبل على الإطلاق.

ثلاثة توابيت

من جانبها، أوضحت وزارة الآثار المصرية في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن مقبرة الفرعون توت عنخ آمون كانت تضم ثلاثة توابيت:

التابوت الذهبي الداخلي: وهو تابوت من الذهب الخالص (وزنه 110.4 كيلوغرام) على شكل مومياء، عثر عليه بداخل التابوت الأوسط، وكان ملفوفا بكتان يغطي التابوت بالكامل عدا الوجه وهو موجود الآن بالمتحف المصري بالتحرير، وعند فتح التابوت ظهر القناع الذهبي الشهير للملك الشاب حول رأس المومياء.

التابوت المذهب الأوسط: وقد وجد بداخل التابوت المذهب الخارجي، وهو مصنوع من الخشب المغطى بصفائح من الذهب، وكان مكسوا في أجزاء منه بعجائن زجاجية متعددة الألوان، وهو موجود الآن بالمتحف المصري بالتحرير.

التابوت المذهب الخارجي (الكبير): وهو تابوت مصنوع من الخشب المذهب ويمثل الملك على هيئة المعبود أوزير.

أسباب عملية الترميم

بعد نقل التابوتين الأوسط والداخلي للعرض بالمتحف المصري بالتحرير، تُرك التابوت المذهب الخارجي بالمقبرة منذ اكتشافها عام 1922، وحتى نقله إلى المتحف الكبير يوم 12 من يوليو/تموز 2019، وذلك لترميمه وحمايته من عوامل التلف التي تعرض لها بالمقبرة، وكذلك لعرضه مع التابوتين الآخرين في نسيج مترابط وسيناريو متناغم في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه.

بعد القيام بفحص التابوت المذهب الخارجي بعناية شديدة بالمقبرة بوادي الملوك، تبين أن هناك ضعفا شديدا وشروخا وتساقطا في طبقات الجص المذهبة، وخصوصا في الغطاء والقاعدة، ما يتطلب تدخلا سريعا لإجراء عمليات الترميم في بيئة مناسبة.

حُفظ التابوت بقاعة العزل بالمتحف المصري الكبير يوم 14 من يوليو/ تموز 2019 ولمدة سبعة أيام، ثم بدأت مرحلة تعقيم التابوت يوم 22 من يوليو/ تموز 2019 لاستكمال الخطة الموضوعة للترميم والمتوقع أن تستغرق نحو 8 أشهر.

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