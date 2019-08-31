غوغل: مواقع خبيثة اخترقت هواتف آيفون على مدار سنتين

قال باحثون في مجال الأمن المعلوماتي من شركة (بروجكت زيرو/Project Zero) التابعة لشركة غوغل إنهم كشفوا عددا من المواقع الإلكترونية الخبيثة استخدمت في نشر برامج ضارة على أجهزة آيفون.

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