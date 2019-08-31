دراسة: لا وجود لجين المثلية الجنسية

نشرت مجلة ساينس Science الأمريكية دراسة تنفي وجود جين مسؤول عن "التوجه الجنسي المثلي"، معتمدة على عينة بحث تجاوزت 400 ألف شخص.

شريحة الدراسة

مسح الباحثون الجينوم أو التركيب الوراثي بأكمله لنحو 409 آلاف شخص اشتركوا في مشروع البنك الحيوي في المملكة المتحدة، و68500 شخص مسجلين لدى شركة " 23 آند مي" الأمريكية المتخصصة في علم الجينوم والتكنولوجيا الحيوية.

العمل في الدراسة جاء مع علماء السلوك ومجموعات الدفاع عن " المثلية الجنسية".

السؤال

سُئل المشاركون عما إذا كان لديهم شركاء من نفس الجنس أم من الجنس الآخر؟

النتائج

وفقًا لأكبر بحث على الإطلاق عن الجينات المرتبطة بالتوجه الجنسي. لا يمكن حتى لجميع العلامات التي تم تجميعها معًا أن تتنبأ بما إذا كان الشخص مثليًا أو ثنائي الجنس أو مستقيمًا.

قال أندريا جانا، عالم الأحياء بمعهد الطب الجزيئي في فنلندا، الذي شارك في قيادة فريق الدراسة: "فحصنا الجينوم البشري بالكامل ووجدنا بضع نقاط، خمساً تحرياً للدقة، ترتبط بوضوح بما إن كان يمارس سلوكاً جنسياً مثلياً".

جانا قال إن لهذه النقاط "تأثيراً ضئيلاً للغاية" وإنها تفسر مجتمعة "ما هو أقل بكثير من 1% في فروق سلوك المثلية الجنسية"

جانا: بينما توجد جينات للسمات السلوكية الأخرى مثل الشخصية وغيرها، لا يوجد "جين مثلي واحد".

الدراسة: "السلوك الجنسي المثلي" يتأثر ربما بمئات أو آلاف الجينات يساهم كل منها بالتوجه "للمثلية".

الدراسة: هذه الجينات أيضا تدفع إلى تجربة الكثير من الأمور الجديدة، كتدخين الحشيش وغيره، وليست مختصة بالجنس فحسب.

تعليقات المختصين على الدراسة