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"غوغل" يحتفي بالفنانة مديحة كامل لكنه يخطئ في سنة ميلادها

الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل
الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل
3/8/2019

احتفى محرك البحث "غوغل"، السبت، بعيد ميلاد الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل، والتي يصادف اليوم 3 من أغسطس/آب عيد ميلادها.

ونشر المحرك الشهير صورة مرسومة للفنانة احتفالا بذكرى ميلادها الحادية والسبعين، حيث ولدت عام 1948، إلا أن "غوغل" أخطأ في سنة ميلادها حيث نشر أنها ولدت عام 1946.

من هي مديحة كامل؟
  • ولدت في مدينة الإسكندرية عام 1948، قبل أن تنتقل عام 1962 إلى القاهرة، لتلتحق بكلية الآداب في جامعة عين شمس عام 1965.
  • شاركت في المسرح وهي في المدرسة الابتدائية، وفي القاهرة اهتمت بالموضة والأزياء ومنذ العام 1964 بدأت تحصل على أدوار صغيرة في المسرح والسينما.
  • قدمت ما يزيد على 70 فيلما، وتألقت في الكثير من الأدوار، ومن أهم أفلامها "بوابة إبليس"، "باسم الحب" و"الصعود إلى الهاوية" و "هو والنساء" ، و"مطاردة غرامية"، و"أين حبي" و "حب وكاراتيه"، و"30 يوم في السجن".
  • تزوجت الفنانة الراحلة مديحة كامل ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال "محمود الريس"، ثم تزوجت بعد ذلك من المخرج السينمائي شريف حمودة، أما زواجها الأخير فكان من المحامي "جلال الديب".
    غوغل يحتفي بذكرى ميلاد الفنانة المصرية مديحة كامل
الاعتزال
  • ارتدت مديحة كامل الحجاب واعتزلت العمل في الفن في أبريل/نيسان عام 1992 وكان آخر أفلامها فيلم "بوابة إبليس" الذي أتلفت بعض مشاهده وتمت إعادة تمثيل المشاهد التالفة بواسطة دوبليرة، لأنها كانت قد اعتزلت الفن وقتها ورفضت رفضًا قاطعًا العودة للتمثيل، حسبما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية.
  • توفيت في منزلها  في شهر رمضان صباح  يوم 13 من يناير/كانون الثاني عام 1997، عن عمر ناهز 51 عاما، بعد أن صلت الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، قبل اكتشاف وفاتها ظهر اليوم التالي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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