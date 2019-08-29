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ماذا يعرف المستشفى عنك؟

تحتوي السجلات الصحية على معلومات أكثر مما يدرك معظم الناس.
تحتوي السجلات الصحية على معلومات أكثر مما يدرك معظم الناس.
29/8/2019

تضيف كل زيارة إلى عيادة الطبيب أو المستشفى مزيدا من المعلومات إلى سجلك الشامل والمتخم والذي يحدد من أنت: جسديا وعاطفيا وحتى ماليا. 

القصة:
  • أصبحت انتهاكات بيانات الرعاية الصحية أكثر شيوعا من أي وقت مضى، ما يعرض معلوماتنا الشخصية الأكثر حساسية لخطر الكشف وسوء الاستخدام.
  • الغالبية العظمى من عيادات الأطباء والمستشفيات تستخدم الآن أنظمة السجلات الرقمية. 
  • ورغم أن السجلات الصحية الإلكترونية تتضمن عيوبا فإنها يمكن أن تساعد المرضى ونظام الرعاية الصحية بشكل عام.
  • على سبيل المثال، إذا كان بإمكان الأطباء الجدد أو الممرضات في غرف الطوارئ معرفة قائمة من الحساسيات لديك بسرعة، فسيكون من المستبعد أن يعطوك بطريق الخطأ دواء لديك حساسية منه. 
  • كذلك إذا تمكنوا من رؤية نتائج الاختبارات التي أجريتها مؤخرا، ففي الغالب لن يطلبوا اختبارا جديدا.
  • في الولايات المتحدة على سبيل المثال يقيد القانون الفيدرالي المسمى "هيبا" (HIPAA) الطرق التي يمكن للأطباء والمستشفيات أن يشاركوا بها البيانات الصحية للمرضى، ومع ذلك لا يزال الاختراق المتعمد والتسريبات غير المقصودة أمرا شائعا.
  • غالبًا ما يكون من الصعب عليك الوصول إلى سجلاتك الخاصة لدى المستشفيات، لمعرفة ما يستطيع طبيبك أو المستشفى رؤيته عنك.
التفاصيل الطبية:
  • تحتوي السجلات الصحية على معلومات أكثر مما يدرك معظم الناس.
  • هذه السجلات الصحية تتضمن جميع الأشياء الواضحة مثل: الطول والوزن والعمر، مواعيد الكشف الطبي، أنواع الحساسية التي تعاني منها، الاختبارات الطبية، الجراحات التي خضعت لها، الإجراءات الطبية وأنواع الأشعة، وأي عقاقير طبية تتناولها، أو سبق لك تناولها في الماضي.
  • كل شيء آخر أنت أو عائلتك تكشف عنه للأطباء يسجل أيضا.
  • يمكن أن يشمل ذلك وصف عاداتك الغذائية أو الاعتراف بمسؤوليتك عن حادث سيارة أو الكشف عن مشاكل زوجية.
التفاصيل المالية:
  • التأمين الصحي ومعلومات الاتصال غالبا ما تكون موجودة في السجلات الصحية. 
  • لدى أقسام إعداد الفواتير بالمستشفيات أيضا المزيد من المعلومات المالية الشخصية، مثل أرقام بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان.
  • يمكن للمرضى غير المؤمن عليهم أو ذوي الدخل المنخفض التقدم بطلب للحصول على برامج للمساعدة المالية من المستشفيات، ولكن يتعين عليهم إثبات أنهم مؤهلون للحصول عليها.
  • كي يثبت المرضى ذلك فعليهم عادة تسليم الإقرارات الضريبية، أو بيان بالراتب، أو البيانات المصرفية أو المعلومات المالية الأخرى ذات الصلة. (يمكن للمستشفيات الاستيلاء على هذه الأصول لتغطية الفواتير غير المسددة.)
الخلاصة:
  • كل هذه المعلومات يمكن أن تكون عرضة للكشف عنها أو انتهاك البيانات، وكذلك استخدامها في دعاوى قضائية وغير ذلك.

 

المصدر : موقع أكسيوس الأمريكي
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