إيقاف مذيعة مصرية عن العمل سنة لإهانتها البدينات

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إيقاف مقدمة البرامج التلفزيونية ريهام سعيد عن العمل لمدة عام.

وذلك بعد توجيهها "إهانات" للنساء البدينات خلال برنامجها الأسبوعي (صبايا) الذي تقدمه على قناة الحياة الفضائية.

التفاصيل

كان المجلس، المسؤول عن تنظيم شؤون الاعلام في مصر، أجرى تحقيقا مع ريهام سعيد بعد تلقيه شكوى من المجلس الأعلى للمرأة تتهم مقدمة البرنامج بتوجيه "إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدام عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر".

قالت ريهام سعيد في حلقة من برنامجها خصصتها الأسبوع الماضي لقضية السمنة في مصر إن السيدات السمينات "أموات" و"عبء على أهلهن وعلى المجتمع وعلى الدولة".

أشارت سعيد عند تناولها هذه القضية إلى تصريحات كان أدلى بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية العام الماضي حول خطورة السمنة المفرطة على الصحة العامة، داعيا إلى ضرورة تشجيع ممارسة الرياضة.

أعلن المجلس الأعلى للإعلام أنه قرر منع سعيد من الظهور في أي وسيلة إعلامية لمدة عام "لارتكابها جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر".

المجلس اعتبر أنها "خلطت بين رأيها الشخصي وواجبها الإعلامي وخالفت المعايير المهنية.

خلفيات