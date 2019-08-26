صورة لشبيه ستيف جوبز في مصر تثير مزاعم ببقائه على قيد الحياة

أثارت صورة لشخص شبيه بمؤسس شركة آبل الأمريكية العملاقة ستيف جوبز مزاعم بأنه مازال على قيد الحياة ويعيش متخفيا في مصر، رغم مرور نحو ثماني سنوات على وفاته.

شبيه ستيف جوبز

يظهر في الصورة، التي تشبه ستيف جوبز بشكل مذهل، شخص يرتدي زيا مصريا تقليديا ويجلس على أحد المقاهي في القاهرة.

نشرت الصورة قبل يومين على موقع فيسبوك قبل أن تنتشر على العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتثير آلاف التعليقات.

دفع الشبه المذهل بين صاحب الصورة ومؤسس شركة آبل العديد من المعلقين إلى الاعتقاد بأن ستيف جوبز ما يزال حيا وأنه ربما يختبئ في القاهرة.

استدل بعضهم بأن صاحب الصورة لا يرتدي حذاء في قدميه، وهو أمر اشتهر ستيفن جوبز بأنه كان يفعله أثناء العصف الذهني.

لكن آخرين ردوا بالقول إن شبيه ستيف جوبز لا يرتدي ساعة أبل في الصورة، وهو أمر لا يمكن أن يقوم به جوبز الحقيقي.

ستيف جوبز ماماتش و موجود في مصر و دي صوره ليه علي القهوه في لحظة تأمل معينه و شكله ندمان!!! pic.twitter.com/App57CFSUp — RedSea_Anglers🇪🇬🇱🇧🇬🇷 (@HanySadekk) August 25, 2019

من هو جوبز؟