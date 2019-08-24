تسببت في وفاة شخصين: تحذيرات أمريكية من بكتيريا مقاومة للعقاقير

قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض إنها تشعر بالقلق بسبب سلالة جديدة من بكتيريا "السالمونيلا" المقاومة للعقاقير والتي تسببت في وفاة شخصين وإصابة 256 آخرين منذ العام الماضي.
التفاصيل:
- المراكز قالت في بيان، الخميس، إن هذه البكتيريا يبدو أنها انتشرت من الماشية إلى الإنسان في الولايات المتحدة والمكسيك.
- تُظهر هذه السلالة مقاومة جزئية أو كاملة لاثنين من المضادات الحيوية الأكثر شيوعا، وهما: أزيثروميسين وسيبروفلوكساسين.
- تسببت هذه البكتيريا في وفاة شخصين وإصابة 256 آخرين خلال الفترة من يونيو/حزيران 2018 إلى مارس/آذار 2019.
- خلال تلك الفترة الزمنية، وفقا للمعلومات المتاحة للمرضى نقل 60 منهم إلى المستشفيات، وأُدخل 4 منهم إلى وحدات العناية المركزة، وتوفي اثنان.
- أفاد 43٪ من المرضى أنهم أصيبوا بالمرض بعد السفر إلى المكسيك.
- ارتبطت حالات الإصابة بالسلامونيلا بتناول الجبن الطري الذي يصنع على الطريقة المكسيكية الذي جرى شراؤه في المكسيك، ولحم البقر الذي جرى شراؤه في الولايات المتحدة.
خلفيات:
- تمثل بكتيريا السالمونيلا المقاومة للعقاقير أحد الأمثلة على التهديد الخطير الذي تمثله مقاومة المضادات الحيوية، والتي قد تؤدي لوفاة أكثر من 162 ألف شخص في الولايات المتحدة سنويا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
- كان آخر تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض عام 2013 قد أفاد بأن مقاومة المضادات الحيوية تؤدي لوفاة نحو 23 ألف شخص سنويا.
- تتزايد مقاومة المضادات الحيوية لأسباب متعددة، من بينها عدم وجود عوائد كافية للاستثمار في ابتكارات الأدوية.
- يشير غريغ فرانك، الذي يقود ائتلافا لنشر الوعي بخطورة مقاومة المضادات الحيوية، إلى شركة أتشاوغين (Achaogen) التي حصلت على موافقة لإنتاج مضاد حيوي جديد ومهم يستهدف جرثومة خطيرة، لكن الشركة اضطرت في الآونة الأخيرة إلى إعلان إفلاسها بعد أن حققت مليون دولار فقط في أول 6 أشهر من طرحه في السوق.