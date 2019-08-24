تسببت في وفاة شخصين: تحذيرات أمريكية من بكتيريا مقاومة للعقاقير

قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض إنها تشعر بالقلق بسبب سلالة جديدة من بكتيريا "السالمونيلا" المقاومة للعقاقير والتي تسببت في وفاة شخصين وإصابة 256 آخرين منذ العام الماضي.

التفاصيل:

المراكز قالت في بيان، الخميس، إن هذه البكتيريا يبدو أنها انتشرت من الماشية إلى الإنسان في الولايات المتحدة والمكسيك.

تُظهر هذه السلالة مقاومة جزئية أو كاملة لاثنين من المضادات الحيوية الأكثر شيوعا، وهما: أزيثروميسين وسيبروفلوكساسين.

تسببت هذه البكتيريا في وفاة شخصين وإصابة 256 آخرين خلال الفترة من يونيو/حزيران 2018 إلى مارس/آذار 2019.

خلال تلك الفترة الزمنية، وفقا للمعلومات المتاحة للمرضى نقل 60 منهم إلى المستشفيات، وأُدخل 4 منهم إلى وحدات العناية المركزة، وتوفي اثنان.

أفاد 43٪ من المرضى أنهم أصيبوا بالمرض بعد السفر إلى المكسيك.

ارتبطت حالات الإصابة بالسلامونيلا بتناول الجبن الطري الذي يصنع على الطريقة المكسيكية الذي جرى شراؤه في المكسيك، ولحم البقر الذي جرى شراؤه في الولايات المتحدة.

خلفيات: