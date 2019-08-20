مسرح القرية يحارب تغير المناخ في مصر

يسأل أحد الممثلين، الذي يلعب دور مزارع، زميله على المسرح عن سر تضاعف محصوله من القمح فيرد عليه: "لأني أتكيف مع التغيرات المناخية" فيقول الأول: "الملوخية؟"

كان هذا المشهد الضاحك ضمن عرض شاهده العشرات من المزارعين وأسرهم في إحدى قرى محافظة الأقصر أقصى جنوب مصر.

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