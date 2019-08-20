آبل تطلق بطاقتها الائتمانية.. كيف يمكن الحصول عليها؟

أطلقت شركة آبل الأمريكية، الثلاثاء، بطاقتها الائتمانية التي أعلنت عنها قبل نحو 5 أشهر ضمن حزمة من الخدمات الجديدة.

وأعلنت الشركة توفير بطاقتها الائتمانية التي تصدرها بالتعاون مع مجموعة بنك غولدمان ساكس المصرفية، لجميع العملاء في الولايات المتحدة.

أهم ما جاء في بيان آبل: