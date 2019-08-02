هل يصبح القمر مكانا لكسب المال؟

قبل 50 عاما تمكن الإنسان من الوصول إلى القمر، مدفوعا بالفضول العلمي والرغبة في الاستكشاف وإظهار القوة التكنولوجية والجيوسياسية. لكن الدافع اليوم ربحي لأصحاب العقول الريادية.

يرصد موقع أكسيوس في سلسلة تقارير السباق بين المؤسسات والدول للوصول والاستفادة من الموارد الموجودة على سطح القمر.

الاستثمار في الفضاء

تلقت الشركات التي تركز على الفرص في الفضاء " 192 مليون دولار على شكل استثمارات على مدار السنوات العشر الماضية.

الاستثمارات معظمها من أجل تطوير المركبات الفضائية والقمرية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن سبيس إنجلز (Space Angels).

الاستثمار في الفضاء هو قطاع ناشئ في صناعة الفضاء، حيث استقطب حوالي 22.3 مليار دولار على شكل استثمارات.

ما الذي يمكن الحصول عليه من القمر؟

تطمح ناسا والملياردير جيف بيزوس وآخرون إلى أن يكون القمر مكانا للحصول على الماء، ليمكن استخدامه في إنتاج وقود الصواريخ للقيام بمهام أعمق في الفضاء.

نظريا سيكون إنتاج الوقود في الفضاء أرخص من الوقود الذي يستخدم في دفع الصواريخ التي تطلق من الأرض.

يمكن استخراج البلاتين والمعادن النادرة الأخرى من تحت سطح القمر في المستقبل.

لتحقيق هذا الهدف، يجب استكشاف سطح القمر وإنشاء البنية التحتية الضرورية كالطرق ومنصات الإطلاق والطاقة لدعم العمليات البشرية الدائمة.

تعتبر مرحلة الاستكشاف والتطوير عملية مكلفة لكنها تهيئ فرصة للشركات في مجال الصناعات الفضاء.

خلال السنوات العشر المقبلة، سيكون الدعم المالي الحكومي هو المحرك للاستثمار في مجال لفضاء بحسب محللين.

أين وصلت ناسا حاليا؟

وكالة ناسا التي تخطط لهبوط مأهول على سطح القمر بحلول العام 2024، حيث منحت بالفعل عقودا للقطاع الخاص لتطوير الهبوط الآلي على القمر، وتطوير الأبحاث التي يمكن أن تساعد في نزول الناس على السطح القمر.

منحت ناسا عقدا لشركة "مكسار" للتكنلوجيا لبناء عنصر الدفع.

وكالة ناسا تبحث أيضًا في قدرة الشركات الخاصة مثل "لوكهيد مارتن" و "بوينغ" و"سييرا نيفادا" في أن تساعد في بناء " البوابة" محطة صغيرة لها حول القمر والتي ستُستخدم لنقل المهام إلى سطح القمر.

"نموذج يحاكي محطة الفضاء "البوابة

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