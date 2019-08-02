غزة تعيش تفاصيل "حدود اللا معتاد" من خلال الفن المعاصر

تتنوع الأعمال المشاركة في معرض "غزة فن" بين التصوير الفوتوغرافي والنحت والرسم وفنون بصرية وأداء استعراضي وفن الفيديو والتركيب.

المعرض يستمر 4 أيام على شاطئ بحر غزة بمشاركة 64 فنانا وفنانة بدعم من هيئات فنية خاصة، وهي مؤسسة عبد المحسن القطان، وتنفيذ محترف شبابيك، ودائرة الفنون البصرية التابعة للاتحاد العام للمراكز الثقافية.

بهاء أبو دية أحد القائمين على المعرض:

المعرض هو عصارة مشروع استمر على مدار عام ونصف العام، ويهدف إلى تنمية مهارات الفنانين الشباب لإنتاج أعمال معاصرة.

المعرض يقدم الأعمال الفنية التي تم تنفيذها من قبل الفنانين المشاركين في المشروع.

الأعمال الفنية تقدم الواقع المر الذي يعيشه الفلسطينيون، بمشاركة 64 مبدعا ومبدعة بواقع 160 عملا فنيا.

يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية

هذا المعرض هو ثمرة مشروع "روابط معاصرة"، الذي يحاول الاستجابة إلى احتياجات فناني قطاع غزة، من خلال سلسلة مساقات تدريبية، والتعاون مع خبرات عربية وأجنبية، لتنفيذ إقامات فنية، وتوفير منح إنتاجية لفنانين من القطاع.

يهدف المشروع أيضا إلى عرض تجارب عدد من الفنانين المحليين، إلى جانب تقديم أعمال ثماني من رواد ومؤسسي الحركة الفنية في غزة، بحيث يوفر للمتلقي مساحة خاصة به، يستطيع من خلالها التأمل في التجارب الفنية، والمقارنة على مستوى تطور الإبداع في المشهد الفني المحلي.

يطرح المعرض مجمل التجارب الفنية في قطاع غزة، سواء استلهمت موضوعاتها وأدوات تعبيرها من أصناف الفنون الكلاسيكية وأساليب التعبير التقليدية، أم انحازت إلى الأصناف متعددة الوسائط وذهبت إلى عوالم التجريب.

منذ البوادر الأولى للحركة الفنية الفلسطينية، بعد نكبة 1948، سيطر الخطاب السياسي التنظيري على الإبداع البصري في فلسطين، وانعكس على أدوات الفن في فلسطين، من رسم ونحت وطباعة، جراء المعاناة من الاحتلال.

ذلك التأثر استمر لدى الأجيال بأدبيات التقديم المباشر التنظيرية، مما أفرز هوية متمايزة بالمنتج الفني الفلسطيني، استلزمت أن يكون سياسياً، فأتى ذلك على حساب العمل الفني والفكرة إلى حد كبير، لكن هذا الالتزام دفع في مرحلة لاحقة لغة التعبير وأساليبها إلى فضاء التجريب والمعاصرة لإنجاز أعمال فنية تواكب لغة العصر وأدواته وتقنياته، بل وحتى تعالج مواضيع غير سياسية بالضرورة.

تلك المساحة طالما كانت مقيدة جراء سطوة المواضيع السياسية، والتأثر المباشر بالحدث الكارثي، وآنية المأساة اليومية في غزة التي تحول دون توفر فرصة للتفاعل مع اللغة الفنية، وإجراء مقارنات بين التجارب المختلفة. وانطلاقاً من هذه المقاربة، يصبو هذا المعرض لتوفير فضاء مفتوح ومساحة بيضاء، يُطرح فيها كل شيء كي يُعطي رأيه فيها.

عطاف النجيلي فنانة تشكيلية مشاركة في معرض فن غزة

أشارك في المعرض بفن جديد وهو ما يُعرف بفن الأداء، وهو يعتمد على حركات الجسم، وأناقش قضية مهمة.

أشارك بفيلم نور الشمس، الذي يمثل مصدر الضوء الوحيد لقطاع غزة، حيث ناقشت الكثير من الأمور السلبية التي أثرت فينا كشعب فلسطيني وهو انقطاع التيار الكهربائي.

تم التركيز على القطاع الصحي والتعليم وأهمية التراجع التعليمي نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وحدوث حالات وفاه للأطفال.

المشاهد هي عبارة عن قصص واقعية قمت بإيصالها وتسليط الضوء على هذه الشرائح وإيصالها بشكل فني معاصر.

غزة في حدود المعتاد:

تقدم هذه المساحة عدة ممارسات فنية، تستند إلى الطرح المباشر والتقريري للحدث المُعاش، وتأتي في مجملها بتأثر مباشر، من أدوات التعبير البصري المتعارف عليها، والتقنيات التقليدية في عالم الفن، من رسم ونحت وتلوين على القماش.

يُعالج الفنانون، وينحازون بشكل واضح لمواضيع تستلهم واقع الحياة السياسية والاجتماعية في غزة، وتتبنى رمزيات النضال التعبيري المباشر عن الكارثة، ومأساة الوطن.

تقدم هذه الأعمال ضمن سياق قائم على المقارنة في هذا المعرض الذي يأتي ليُشكل فرصة حقيقية أمام الجمهور لطرح الأسئلة وإجراء مقارنات مع أشكال مختلفة من المُنتج الفني.

رسومات تُبرز تفاصيل حدود اللامعتاد:

تمتاز الممارسات الفنية المعاصرة الحالية بالتجريب والابتكار، حتى إن أتى ذلك على حساب الأدوات، بحيث تتبنى مقاربة الاستلهام المعنوي من الواقع المعاش. لكنها تطرح الأفكار وتعالج المفاهيم، عبر أسلوب دلالي وموارب وغير مباشر.

تقدم هذه المساحة عدة تجارب فنية ترتكز على مبدأ التجريب من خلال أعمال استخدمت في إنجازها وسائط متعددة من فيديو وتجهيز في الفراغ وتصوير فوتوغرافي لتشكيل ممارسات غير معتادة للمتلقي المحلي، وتحاول أن تمنحه منظوراً جديداً ومختلفاً، وتحفز لديه التساؤل والمقارنة فيما يتعلق بما هو سائد على الساحة الفنية المحلية في قطاع غزة.

الرسوم في حدود الريادة