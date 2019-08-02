حقائق رافقت الرحلة "أبولو 11 " للهبوط على سطح القمر

بعد مرور نصف قرن على هبوط أول إنسان على سطح القمر، كانت قفزة للبشرية وحدثا تاريخيا جذب أنظار العالم. إليك عدد من الحقائق التي رافقت الرحلة "أبولو 11 " للهبوط على القمر عام 1969.

​​​​​​التفاصيل:

الهدف الأصلي لبرنامج "أبولو" كان إرسال طاقم إلى مدار القمر فقط.

الرئيس الأمريكي جون كينيدي طلب من "ناسا" تحقيق أكثر من ذلك،

ألقى كينيدي خطابا شهيرا أعلن فيه التزام الولايات المتحدة بالهبوط على سطح القمر قبل نهاية العقد.

جهز الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون خطابا تم إعداده مسبقا في حالة وقوع كارثة وعدم رجوع رواد الفضاء أبولو 11 إلى الأرض.

كان الهدف من بعثة "أبولو 11 " هو مجرد الوصول إلى القمر، ثم العودة إلى الأرض. أبقت ناسا الأمر بسيطًا: "قم بالهبوط على القمر والعودة".

نيل أرمسترونغ لم يكن مقتنعا أنهم قادرون على النزول على سطح القمر، كشف عن ذلك خلال حوار معه في العام 2012.

مهندسة البرمجيات مارغريت هاميلتون، المرأة التي طورت برمجيات رحلة "أبولو 11 ولولاها لما تمكنوا من النزول على سطح القمر. كانت تبلغ من العمر 33 عامًا فقط عندما شاركت في مشروع "أبولو".

مهندسة البرمجيات مارغريت هاميلتون

تم حمل أجزاء من طائرة الأخوين رايت على متن سفينة الفضاء أبولو 11. كنوع من العرفان للأخوين اللذين اخترعا النماذج الأولية للطائرة في التاريخ.

عندما حطت "أبولو 11" على سطح القمر، كانت إمدادات الوقود منخفضة للغاية، لدرجة أن إنذار الوقود قد أطلق بالفعل. كان أمامهم 60 ثانية للهبوط أو إلغاء المهمة.

هبطت المركبة "أبولو 11" في المكان الخطأ على سطح القمر، لأن نظام الكمبيوتر قادهم إلى حفرة عميقة ومليئة بالصخور. لكن بفضل تفكير أرمسترونغ السريع، تمكنوا من الهبوط بنجاح على بعد 4 أميال من المكان المخطط له.

شاهد حوالي 600 مليون شخص من جميع أنحاء العالم عملية هبوط "أبولو 11" في بث حي على شاشات التلفزيون.

في الوقت الذي كان أرمسترونغ وألدرين يختتمان مهمتهما على سطح القمر، سقطت المركبة الفضائية السوفيتية (الروسية) غير المأهولة "لونا 15" عن طريق الخطأ على سطح القمر.

واجه رائدا الفضاء أرمسترونغ وألدرين صعوبة في نصب العلم الأمريكي على سطح القمر، لأن السطح مكون من صخور صلبة مع وجود طبقة من الغبار فوقه.

كان على رواد الفضاء ملء نموذج الجمارك عند عودتهم من الفضاء للتصريح بالأشياء التي قاموا بجلبها من القمر.

Yes the #Apollo11 crew also signed customs forms. We brought back moon rocks & moon dust samples. Moon disease TBD. pic.twitter.com/r9Sn57DeoW — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) August 2, 2015