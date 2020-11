حقائق رافقت الرحلة "أبولو 11 " للهبوط على سطح القمر

بعد مرور نصف قرن على هبوط أول إنسان على سطح القمر، كانت قفزة للبشرية وحدثا تاريخيا جذب أنظار العالم. إليك عدد من الحقائق التي رافقت الرحلة "أبولو 11 " للهبوط على القمر عام 1969.

Yes the #Apollo11 crew also signed customs forms. We brought back moon rocks & moon dust samples. Moon disease TBD. pic.twitter.com/r9Sn57DeoW

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) August 2, 2015