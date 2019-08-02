"أبولو" أرتميس" لونا": كيف حصلت البعثات إلى القمر على أسمائها؟

قبل 50 عاما تمكنت البعثة "أبولو 11" من الوصول إلى سطح القمر بعد جهود من التطوير والابتكارات. لكن السؤال الذي يخطر على بال الكثيرين هو لماذا سميت الرحلة بهذا الاسم وماذا يعني؟

مهمة "أبولو"

في العام 1960، اقترح آبي سيلفرشتاين مدير تطوير الرحلات الفضائية في ناسا اسم "أبولو" لأول بعثة أمريكية مأهولة إلى القمر.

اقتراح سيلفرشتاين جاء بعد قراءته كتاب الأساطير الإغريقية؛ حيث ألهمته صورة أبولو وهو يركب مركبته عبر الشمس، لأن هناك تشابها في الطموح بين الصورة والبرنامج الفضاء.

كان أبولو إلهًا للشمس، بينما كانت أرتميس إلهة القمر في الأساطير الإغريقية؛ لذا فإن كلمة "Apollo" كانت أقل دلالة كاسم لبعثات القمر.

رسم أبوللو إله الشمس عند الإغريق

مهمة "أرتميس"

تسعى وكالة الفضاء الأمريكية إلى العودة مجددا إلى القمر مع حلول 2024، حيث أطلقت الوكالة على هذه المهمة اسم "أرتميس".

"أرتميس" هي إلهة القمر في الأساطير الإغريقية وتعتبر الأخت التوأم لـ " أبوللو" إله الشمس.

تهدف ناسا من خلال إطلاق اسم "أرتميس" إلهة القمر للإشارة إلى أنها سترسل أول امرأة إلى سطح القمر خلال 5 سنوات.

غرد مدير وكالة ناسا "تمت تسمية بعثتنا # Moon2024 على اسم أرتميس ، التي كانت أختًا لأبولو وهي إلهة القمر. نحن متحمسون لانزال أول امرأة والرجل القادم على سطح القمر بحلول العام 2024".

مهمة "لونا"

هي سلسلة من البعثات الفضائية المرسلة إلى القمر من طرف الاتحاد السوفيتي ما بين 1959 و1976 بهدف دراسة القمر.

في الأساطير الرومانية القديمة والأسطورة ، لونا هي تجسيد لآلهة للقمر، ولونا كلمة لاتينية تعني القمر.

" كاليستو"

أوصى البوفيسور كين كاشر من جامعة دافيدسون أن تتم تسمية البعثة القمر القادمة بعد "أرتميس" باسم "كاليستو"

في الأساطير اليونانية، كانت كاليستو حورية، أو ابنة الملك "ليكون" وكان من أتباع الإلهة "أرتميس"

" كاليستو" هو اسم أحد أقمار كوكب المشتري.

صورة للقمر كاليستو التقطها المسبار غاليليو



