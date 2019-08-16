حكومة غرينلاند ردا على ترمب: الجزيرة ليست للبيع

سخر سياسيون دنماركيون، الجمعة، من فكرة بيع جزيرة غرينلاند لأمريكا في أعقاب تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترمب ناقش خلال جلسات خاصة فكرة شراء أكبر جزيرة في العالم مع مستشاريه.

ترمب يريد شراء جزيرة غرينلاند

مصدران مطلعان قالا إن ترمب ناقش مع مساعديه ومستشاريه في جلسات خاصة فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة غرينلاند كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية.

حكومة غرينلاند قالت في العاصمة نوك: "نتمتع بعلاقة تعاون جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ونرى في ذلك تعبيرا عن مزيد من الاهتمام بالاستثمار في بلادنا والإمكانيات التي نقدمها."

الحكومة أضافت في بيان: "بالطبع، غرينلاند ليست للبيع. لا تعليقات أخرى"، مع الوضع في الاعتبار "الطبيعة غير الرسمية للأنباء".

قال رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن على تويتر "لا بد أنها كذبة أبريل. جاءت في غير موعدها تماما".

مصدران مطلعان قالا لوكالة "رويترز"، الخميس، إن بعض المستشارين في البيت الأبيض تعاملوا مع الفكرة كمزحة لكن آخرين نظروا إليها على نحو أكثر جدية.

من المقرر أن يزور ترمب كوبنهاغن في سبتمبر/ أيلول القادم وستكون المنطقة الواقعة في القطب الشمالي على جدول الأعمال خلال اجتماعات مع رئيسي وزراء الدنمارك وغرينلاند.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من تناول الأحاديث عن شراء غرينلاند.

"فقد صوابه"

المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الشعب الدنماركي، سورين إسبيرسن، قال لهيئة دي.آر الإذاعية "إذا كان يفكر حقا في ذلك فهذا دليل أخير على أنه فقد صوابه".

إسبيرسن أضاف "فكرة أن تبيع الدنمارك 50 ألف مواطن للولايات المتحدة هي فكرة سخيفة تماما".

سفير الولايات المتحدة السابق في الدنمارك روفوس جيفورد قال على تويتر "يا إلهي. كشخص يحب غرينلاند وزار كل ركن فيها تسع مرات ويحب الناس، هذه كارثة كاملة وشاملة".

خريطة غرينلاد

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