طفل أمريكي يعثر على "سن" لحيوان الماموث المنقرض

عثر صبي أمريكي في الـ 12 من عمره على جسم غريب أثناء لعبه بالقرب من مجرى مياه صغير في ولاية أوهايو الأمريكية ليكتشف بعد ذلك أنه سن لحيوان الماموث المنقرض.
ما القصة:
- قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن الطفل جاكسون هيبنر كان يزور قرية مايلزبيرغ بولاية أوهايو الأمريكية في شهر يوليو/ تموز مع أسرته عندما توصل لهذا الاكتشاف النادر.
- أسرع جاكسون إلى والده بهذا السن الكبير حيث قام والده بالبحث على الإنترنت ليكتشف أن هذه العظمة الضخمة قد تكون سن أحد حيوانات الماموث المنقرض.
- اتصلت أسرة جاكسون بعدد من أساتذة الجامعة المختصين في المنطقة، ومن بينهم البروفيسور نيك كاردولياس، الأستاذ في برنامج الآثار بكلية ووستر.
- قال جوش هيبنر، والد الطفل جاكسون، إن البروفيسور كاردولياس كان سعيدا جدا بهذا الاكتشاف.
- قال البروفيسور كاردولياس إنه يعتقد هو وأحد زملائه، بعد فحص العظمة، أنها أحد أسنان حيوان الماموث المنقرض.
- عندما جاء الخبراء لفحص قطعة العظم زودهم الطفل جاكسون بخريطة رسمها للمنطقة التي عثر فيها على القطعة العظمية.
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خلفيات:
- وفقا لموسوعة تاريخ ولاية أوهايو، فقد عثر في السابق على حفريات لحيواني الماموث والماستودون في جميع أنحاء الولاية.
- تقول الهيئة الوطنية للمتنزهات في الولايات المتحدة إن حيوانات الماموث كانت حيوانات رعوية ولهذا كانت أضراسها ناعمة كي تتمكن من مضغ العشب، وقد انقرضت هذه الحيوانات منذ نحو 10 آلاف سنة.