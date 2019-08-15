طفل أمريكي يعثر على "سن" لحيوان الماموث المنقرض

عثر صبي أمريكي في الـ 12 من عمره على جسم غريب أثناء لعبه بالقرب من مجرى مياه صغير في ولاية أوهايو الأمريكية ليكتشف بعد ذلك أنه سن لحيوان الماموث المنقرض.

ما القصة: