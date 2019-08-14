هل تشكل شبكات الجيل الخامس خطرا على صحتك؟

أدى إطلاق تقنية الجيل الخامس (5G) باستخدام موجات الراديو اللاسلكية فائقة التردد إلى بروز المخاوف القديمة بشأن مخاطر الإشعاعات التي تصدر عن الهواتف المحمولة.

مخاوف من أضرار شبكة الجيل الخامس

هناك مخاوف من أن "الطيف عالي التردد" المستخدم في شبكة الجيل الخامس يمكن أن يكون له آثارًا صحية ضارة على المستخدمين.

أوقفت الحكومة البلجيكية اختبار شبكة الجيل الخامس في بروكسل بسبب مخاوف من الإشعاعات الصادرة عن المحطات الأساسية.

يدعو أعضاء البرلمان في هولندا الحكومة إلى إلقاء نظرة فاحصة على تكنولوجيا الجيل الخامس.

سويسرا تتخذ إجراءات عملية لرصد تأثير التقنية على الناس.

تدرس ولاية نيوهامبشير في الولايات المتحدة إنشاء لجنة لدراسة الآثار الصحية لشبكات الجيل الخامس.

كتب العديد من قادة الكونغرس إلى لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) يعربون عن قلقهم بشأن المخاطر الصحية المحتملة.

منع مجلس مدينة ميل فلي في كاليفورنيا شركات الاتصالات من نشر أبراج الشبكة في المدينة.

أبراج شبكة الجيل الخامس 5G

لجنة الاتصالات الفدرالية تُطمئن

إدارة الغداء والدواء ولجنة الاتصالات الفدرالية تقولان إنه لا يوجد شيء يدعو للقلق.

لم تجد معظم الدراسات صلة بين إشارات تردد الراديو من الهواتف المحمولة أو الأبراج الخلوية الامراض بحسب الوكالات.

في عام 2011، قالت منظمة الصحة العالمية إن الهواتف المحمولة قد تسبب بعض أنواع سرطان الدماغ، مما يترك احتمال وجود صلة بين السرطان وإشعاع الهاتف المحمول.

لم تجد معظم الدراسات المنشورة حتى الآن حول استخدام الهواتف المحمولة التقليدية في نطاق الترددات اللاسلكية رابطًا مع تطور الأورام، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

تم انتقاد لجنة الاتصالات الفيدرالية لعدم تحديثها معايير السلامة الخاصة بالهواتف المحمولة منذ عام 1996. ويقول منتقدوها إنه يجب مراجعة المستويات بناءً على أحدث التقنيات اللاسلكية.

"طالما أن مصنعي المعدات يمتثلون لمعايير السلامة الخاصة بلجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ، لا يمكن للوكالة إيقاف نشر شبكة الجيل الخامس" بحسب الوكالة.

يحظر قانون الاتصالات لعام 1996 على الحكومات المحلية استخدام المخاوف المتعلقة بالصحة أو السلامة كسبب لمنع انتشار الهواتف المحمولة.

الأضرار المحتملة

يشتبه بعض الخبراء في أن الإشعاع الناتج عن هذه الأجهزة يمكن أن يلحق ضررا بالخلايا عبر آلية بيولوجية أخرى، تسمى "الإجهاد التأكسدي في الخلايا".

هذا الضرر قد يؤدي إلى الالتهاب وقد يسبب السرطان أو السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية أوالأمراض العصبية والرئوية.

"هناك بعض الأدلة من خلال دراسات وبائية وبحوث حول الآثار البيولوجية من أن الإشعاع الكهرومغناطيسي قد يسبب السرطان، لكنها أدلة ليست قوية". بحسب جوناثان سامت العالم في مجال الأوبئة.

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