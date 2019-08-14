هل تتفوق الصين على أمريكا في تكنولوجيا الجيل الخامس؟

في سباق التفوق التكنولوجي، تراهن الصين على قدرتها بالفوز بزمام القيادة في مجال تقنية الجيل الخامس من خلال بناء أكبر شبكات لاسلكية بتقنية الـ "فايف جي" في العالم.

السباق بين واشنطن وبيجين

أصبح سباق "الجيل الخامس" نقطة محورية في التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث تطمح بيجين بالتغلب على منافستها في هذا المجال.

تحرص الحكومة الصينية أن تتمكن شركات الاتصالات المملوكة لها من الوصول إلى الموجات الهوائية الرخيصة وغير المكلفة لبناء مئات الآلاف من المحطات التي تتطلبها التكنولوجيا.

تعاني شركات الاتصالات الكبرى حول العالم من ارتفاع تكلفة بناء شبكات الجيل ال خامس.

تحصل الشركات الصينية على تفويض ودعم الحكومة، في بناء الموجات الهوائية والحصول المعدات مجانا أو بتكلفة أقل من نصف السعر الذي تدفعه شركات الأمريكية.

وصول الصين إلى نطاق هائل للشبكات يمكن أن يساعد البلاد للسيطرة على صناعات مثل "أتمتة المصانع" والروبوتات والقيادة الذاتية للسيارات" في المستقبل.

"تقنية الجيل الخامس هو الأساس والحافز لإعادة اختراع الصناعات" بحسب بول لي، رئيس الأبحاث في التكنولوجيا والإعلام بشركة Deloitte Consulting

"الفائدة الأساسية لكونك المحرك الأول في المجال، هو قدرتك على بناء "نموذج أعمال" وتصديره إلى بلدان أخرى". بحسب بول لي

شركة هواوي الصينية تقع في قلب التوترات الحالية بين الولايات المتحدة والصين

التفوق الصيني