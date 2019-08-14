هل تتفوق الصين على أمريكا في تكنولوجيا الجيل الخامس؟

في سباق التفوق التكنولوجي، تراهن الصين على قدرتها بالفوز بزمام القيادة في مجال تقنية الجيل الخامس من خلال بناء أكبر شبكات لاسلكية بتقنية الـ "فايف جي" في العالم.
السباق بين واشنطن وبيجين
- أصبح سباق "الجيل الخامس" نقطة محورية في التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث تطمح بيجين بالتغلب على منافستها في هذا المجال.
- تحرص الحكومة الصينية أن تتمكن شركات الاتصالات المملوكة لها من الوصول إلى الموجات الهوائية الرخيصة وغير المكلفة لبناء مئات الآلاف من المحطات التي تتطلبها التكنولوجيا.
- تعاني شركات الاتصالات الكبرى حول العالم من ارتفاع تكلفة بناء شبكات الجيل ال خامس.
- تحصل الشركات الصينية على تفويض ودعم الحكومة، في بناء الموجات الهوائية والحصول المعدات مجانا أو بتكلفة أقل من نصف السعر الذي تدفعه شركات الأمريكية.
- وصول الصين إلى نطاق هائل للشبكات يمكن أن يساعد البلاد للسيطرة على صناعات مثل "أتمتة المصانع" والروبوتات والقيادة الذاتية للسيارات" في المستقبل.
- "تقنية الجيل الخامس هو الأساس والحافز لإعادة اختراع الصناعات" بحسب بول لي، رئيس الأبحاث في التكنولوجيا والإعلام بشركة Deloitte Consulting
- "الفائدة الأساسية لكونك المحرك الأول في المجال، هو قدرتك على بناء "نموذج أعمال" وتصديره إلى بلدان أخرى". بحسب بول لي
التفوق الصيني
- الصين في طريقها إلى التقدم على مدى السنوات الخمس المقبلة في مجال تقنية الجيل الخامس.
- تحتل الشركات الصينية بالفعل الريادة في براءات الاختراع المتعلقة بأسرع تقنيات شبكة الجيل الخامس
- شركة هواوي الصينية المثيرة للجدل والتي تقع في قلب التوترات الحالية بين الولايات المتحدة والصين، تتصدر المجموعة باعتبارها أكبر مورد لأجهزة الاتصالات في العالم.
- "توفر بيجين النطاق الترددي لشبكات الجيل الخامس بالمجان تقريبًا" بحسب إديسون لي، رئيس أبحاث الاتصالات في شركة جيفريز في هونغ كونغ.
- سيدفع المشغلون الصينيون أيضًا تكاليف أقل لبناء المحطات الاساسية لشبكة الجيل الخامس.
- تبلغ تكلف المحطة الواحدة حوالي 30 ألف دولار في الصين، أي أقل من نصف متوسط 65000 دولار في الدول الأخرى.
- في الولايات المتحدة، تترك الحكومة تقنية الجيل الخامس للقطاع الخاص، حيث تدفع شركات الاتصالات تكلفة خمس مرات على الأقل أكثر من المشغلين الصينيين.
- "سيطرة الصين على تقنية الجيل الخامس سيخلق مخاطر أمنية للولايات المتحدة الأمريكية في حال قامت بتصديرها لدول أخرى بأسعار أرخص". بحسب تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية
- تدعو شركة "كولكوم" الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى إلى المساهمة في بناء تقنية الجيل الخامس وعدم التخلف وراء الصين في هذه التكنولوجيا.
- حملة الولايات المتحدة على شركة هواوي الصينية سيكون اختبارا حقيقيا للتفوق الصيني في محال تكنولوجيا الجيل الخامس.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن الولايات المتحدة لا يجب أن تتخلف وراء دول كالصين في مجال تقنية الجيل الخامس.