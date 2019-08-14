هل بالغنا في الترويج لتقنية الجيل الخامس؟

اجتاح هوس تقنية الجيل الخامس قطاع الاتصالات وعشاق التكنولوجيا حول العالم، ولكن قد يكون الإفراط في التحمس لهذه التكنولوجيا لا يعكس حقيقة الجدوى الاقتصادية لها.

التفاصيل:

التوقعات غير الواقعية للقدرات الخارقة لتقنية الجيل الخامس قد تؤدي إلى خيبات أمل كبيرة.

عند إطلاق شبكة الجيل الرابع، كان سوق الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة لا يزال لديه مساحة كبيرة للنمو، وكانت هوامش الإيرادات مرتفعة نسبيًا.

أصبح السوق الاتصالات اللاسلكية أكثر نضجا ويتميز بنمو ضئيل للمشتركين (حوالي 1٪)، لذلك تبحث شركات الاتصالات عن طرق لكسب إيرادات جديدة من المشتركين الحاليين.

شركات الاتصالات قامت بإطلاق حملات تسويق "مبهرة" لتجذب المستهلكين إلى ميزات وخدمات الجيل الخامس.

المنفعة التجارية!

تقنية الجيل الخامس لم تنتشر على نطاق واسع بعد، والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال غير مقتنعين بأنه سيتم استخدامها بشكل فعال قريبا.

60% من المسؤولين في مجال التكنلوجيا يقولون إن المنفعة التجارية لشبكة الجيل الخامس هي التحدي الأكبر، بحسب معهد ماكنزي

معادلة العرض والطلب

وفقا لشركة "إكس هاريس" يعتقد 72 % من صناع القرار في مجال الأعمال أن شبكة الجيل الخامس تستحق أن تدفع أكثر مقابل خدماتها.

24% من المستهلكين يقولون إنهم سيتحولون إلى شبكة 5G و 19% سيشترون أجهزة جديدة بهدف الوصول إلى الخدمة.

المستهلكون لن يشتروا أجهزة جديدة أو يدفعوا رسوما إضافية ما لم يروا فائدة حقيقية لخدمات الجيل الخامس.

استثمارات ضخمة

يخشى المحللون من عوائد الاستثمار الضئيلة لشركات الاتصالات الكبرى الذين ضخوا مليارات الدولارات في تحديث الشبكة.

نظرًا لعدم وجود عائدات لشبكة الجيل الخامس حتى الآن، سيكون من الصعب إقناع المستثمرين من ضخ مليارات الدولارات في هذا القطاع.

ارتفاع تكلفة إنشاء محطات التي تحتاجها شبكة الجيل الخامس.

تبلغ تكلفة إنشاء محطات شبكة الجيل الخامس أكثر من 60 ألف دولار

التغطية المحدودة

تم طرح شبكة الجيل الخامس تجاريا بشكل محدود، لكن سرعة الأنترنت ونطاق الشبكة ضيق جدا.

يشمل نطاق خدمة الجيل الخامس مناطق محدودة في بعض المدن، كما أنها تقتصر على شركات قليلة مشغلة للخدمة.

بعد وقت قصير من إطلاق خدمة الجيل الخامس في أجزاء من شيكاغو ومينيابوليس، تنازلت شركة فيرايزون "Verizon" عن التكلفة الإضافية البالغة 10 دولارات بعد شكاو بشأن ضعف ومحدودية التغطية.

السباق العالمي نحو الجيل الخامس