"لون".. مبادرة لرسم الابتسامات على وجوه أطفال غزة [فيديو]

أدخل مجموعة من الناشطين والفنانين التشكيليين في قطاع غزة، السرور على قلوب عشرات الأطفال الفلسطينيين اليتامى وأبناء الشهداء والأسرى والفقراء، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

مبادرة "لون"

تنقل الطاقم المشرف على مبادرة "لون" بين المتنزهات العامة والحدائق في مختلف مناطق قطاع غزة، حاملًا ألوانه وفُرشه، أملًا في توفير لحظات سعيدة للأطفال في العيد.

الطاقم يضم أيضًا مجموعة من المهرجين والبهلوانيين، وتخللت أيام المرح التي دعا إلها القائمون على المبادرة، فقرات فنية وترفيهية متعددة.

المبادرة تهدف إلى رسم الابتسامة وملامح الفرح على وجوه الأطفال المحرومين من اللعب، ولعدم قدرة أبائهم وذويهم على توفير لهم الأموال من أجل الوصول إلى مناطق ترفيهية، ومُدن الألعاب والملاهي في القطاع.

الطفلة "شام"

تشارك الطفلة شام العقاد برفقة أقاربها الاحتفال بعيد الأضحى، ولكن هذا العام الوضع الاقتصادي دفع عائلتها إلى اللجوء لأحد الحدائق العامة، لعدم قدرة العائلة على دفع أموال من أجل الترفيه في مدن الالعاب والملاهي الترفيهية في القطاع.

الطفلة فضّلت أن يتم رسم الفراشة على وجهها، وذلك تعبيرًا عن شدة الفرح، وحبها للألوان وللفراشات وللطبيعة.

عائلة الطفلة شام، تشارك لأول مرة في مثل هذا الاحتفال، حيث شهدت الأماكن العامة في قطاع غزة ازدحامًا كبيرًا في العيد، نتيجة للضائقة المالية التي يمر بها سكان قطاع غزة.

العديد من العائلات الفلسطينية تجمعت في منتزه العقاد بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، حيث استهدفت المبادرة العشرات من الأطفال من خلال التلوين، والرسومات، والألعاب البهلوانية، والرقص مع الأطفال، وسماع الأغاني والموسيقى.

مبادرة لون رسمت البهجة على وجوه أطفال غزة في العيد (الجزيرة مباشر)

عطاف نجيلي، إحدى القائمات على مبادرة "لون":

هذه المبادرة تستهدف الأطفال غير القادرين على اللعب والترفيه خلال فترة العيد.

المبادرة بدأت من خلال نشر الفكرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جميع المشاركين تطوعوا من أجل رسم الابتسامة وإسعاد الأطفال غير القادرين على دفع مصاريف من أجل الترفيه.

نحن نعمل على نشر الابتسامة، من خلال تلوين وجوه الأطفال ورسم الصور الجميلة على وجوههم.

رغم النقص الذي نعاني منه كمبادرين إلا أننا قمنا بعمل كبير، ورسمنا الابتسامة على وجوه الأطفال خلال فترة العيد.

نحن نستهدف المناطق المهمشة والفقيرة في قطاع غزة، وأيضًا الأماكن العامة والتي يتم دخول فيها الأطفال بشكل مجاني.

المبادرة بدأت من خلال نشر الفكرة على مواقع التواصل الاجتماعي (الجزيرة مباشر)

المبادر إبراهيم يحيى، أحد الفنانين المشاركين في المبادرة:

نحن مستمرون في عملنا، وسنكرر هذا العمل طوال الأيام القادمة.

مبادرة لون هي مبادرة شبابية تطوعية القائمين عليها هم من الشباب، دون أي دعم مؤسساتي أو أي دافع مادي.

الغرض من المبادرة تخفيف الضغط النفسي الذي يعاني منه أطفالنا بسبب الحصار والأوضاع الاقتصادية السيئة والأوضاع السياسية الراهنة.

الفرق الشبابية في قطاع غزة، تسعى لتوفير أجواء من الفرح والسعادة للأطفال، في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع وعدم توفر فرص عمل لأولياء أمورهم، الذين يعانون من الفقر والبطالة وعدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم.

مبادرة لون هي مبادرة شبابية تطوعية القائمين عليها هم من الشباب (الجزيرة مباشر)

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