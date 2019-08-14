كل ما تحتاج معرفته عن تقنية الجيل الخامس "5G"

كثر الحديث عن الفارق الكبير الذي ستحدثه تقنية الجيل الخامس في مجال الإنترنت من السرعة الهائلة والقدرات التي ستوفرها هذه التقنية، في هذا التقرير نعرض بعض أساسيات عمل هذه التقنية.

بعض الأساسيات التقنية

تستخدم شبكات تقنية الجيل الخامس التي تم إطلاقها حديثًا إشارات الراديو التناظرية على ترددات مختلفة لنقل البيانات والإشارات الصوتية من أبراج الخلايا أو أجهزة الإرسال الأخرى إلى هاتفك أو أي جهاز آخر متصل بالإنترنت.

"المودم" عنصر مهم في جميع هذه الأجهزة، حيث يستقبل الإشارة عبر الهوائيات المدمجة وأجهزة أخرى، ويحولها إلى شكل رقمي.

في الاتجاه المعاكس، عندما ترسل رسالة نصية، وتتصفح موقع ويب، وتجري مكالمة صوتية، يأخذ "المودم" الإشارة الرقمية من داخل جهازك، ويحولها إلى صيغة تناظرية، ثم يرسلها عبر هوائيات جهازك مرة أخرى إلى شبكة الاتصال.

تعد أجهزة "المودم" أجهزة أساسية للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، ولهذا السبب اشترت "آبل" شركة أنتل مودم للهواتف الذكية مقابل مليار دولار.

أحد الاختلافات الرئيسية لتقنية "الجيل الخامس" هو الترددات المستخدمة لنقل هذه الإشارات من وإلى الشبكات الخلوية.

بينما تستخدم جميع هواتف الجيل الثالث و والجيل الرابع الحالية في الولايات المتحدة ترددات أقل من "3GHz"، فإن معظم الإجراءات في الجيل الخامس ستكون بترددات أعلى.

ستتمكن هذه التقنية من نقل البيانات بمعدلات أسرع تصل إلى 60 ضعف سرعة متوسط شبكات "G LTE4" الحالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

هل ستتمكن أجهزتي من التعامل مع 5G؟

لا يمكن لجميع الأجهزة دعم جميع الترددات، كما أن ليس كل الشركات تستخدم جميع الترددات.

تركز شبكات الجيل الخامس المبكرة من "AT&T وVerizon" في أمريكا، على الموجات الميليمترية وتتطلب هواتف أو أجهزة أخرى مزودة بأجهزة المودم والهوائيات التي تدعم ترددات الموجات المليمترية.

إذا كان لديك هاتف "5G" قادر على استخدام الموجات المليمترية، وكنت على مقربة من جهاز إرسال يولد موجات مليمترية، فيمكنك الحصول على أداء مذهل تمامًا.

شركات الهواتف الذكية بدأت في إنتاج هواتف تدعم خدمة 5G

التحديات التقنية لـ 5G

الموجات المليمترية لا تغطي مساحة كبيرة، وبالتالي لكي تستفيد من السرعة التي توفرها هذه التقنية.

يجب أن تكون قريبا من أبراج الإرسال "5G" لكن تستفيد من نطاق الشبكة.

يجب تثبيت العديد من أبراج "5G" ذات القدرة الموجية المليمترية في أماكن متقاربة.

ارتفاع تكلفة بناء محطات شبكة الجيل لخامس حيث تتجاوز 60 ألف دولار في الولايات المتحدة.

الجيل الرابع / الجيل الخامس