فيسبوك تعترف بالاستماع لرسائل صوتية لمستخدمين ونسخها

اعترفت شركة (فيسبوك) بتوظيف مئات المتعاقدين للاستماع إلى مقتطفات من محادثات صوتية لمستخدمين ونسخها، وسط التشدد في التدقيق بأساليب الشبكة العملاقة في جمع البيانات.

اختبار قدرة الذكاء الاصطناعي

وسائل إعلام أمريكية، أفادت الثلاثاء، أن فيسبوك وظّفت مئات المتعاقدين من خارج الشركة للاستماع إلى مقتطفات من محادثات صوتية لمستخدميه ونسخها، وسط استمرار التشدد في التدقيق بأساليب الشبكة الاجتماعية العملاقة.

فيسبوك اعترفت بنسخ المحادثات، وهو ما كشفت عنه مجموعة بلومبيرغ لأول مرة، لكنها برّرت للمجموعة الإعلامية الأمريكية أن الاستماع تم بإذن من المستخدمين، ومع ذلك فقد تم وقف هذه الممارسة.

الشركة قالت في بيان: تماما مثل أبل وغوغل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع.

كان المتعاقدون وفق التقرير يختبرون قدرة الذكاء الاصطناعي لفيسبوك على تفسير الرسائل، والمستخدمون الذين تأثروا هم فقط أولئك الذين كانوا يستعملون تطبيق فيسبوك مسنجر وأعطوا موافقة على نسخ دردشاتهم الصوتية.

بلومبيرغ قالت إن المتعاقدين الذين يعملون في المشروع قد "راعهم" الاستماع إلى الدردشات الخاصة التي لم يتم الكشف عن هويات أصحابها والتي تضمنت أحيانًا محتوى بذيئًا، وأن المتعاقدين لم يتم إبلاغهم بالسبب وراء قيامهم بعمليات نسخ الدردشات.

أقرت شركات أبل وأمازون وغوغل وسائر الشركات التي تعمل على مشاريع لأجهزة مساعدة صوتية بجمع المحادثات الصوتية من أجل تحسين منتجاتها.

المستخدمون الذين تأثروا كانوا يستعملون تطبيق فيسبوك مسنجر

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