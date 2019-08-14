تعرف على مجالات استخدام "الفايف جي" في حياتنا اليومية

ستمكن تقنية الجيل الخامس من إحداث تغيير جذري في أسلوب حياتنا. يرصد موقع "سي نت" كيف ستؤثر التقنية على حياتنا اليومية في المستقبل.

التفاصيل

يعتقد الكثيرون أن تقنية الجيل الخامس خاصة بالهواتف الذكية فقط، إلا أن مجالات استخدامها سيشمل العديد من نواحي الحياة.

تعمل تقنية 5G عالية السرعة ما بين 10 و100 مرة أسرع من الاتصال الخلوي من الجيل الرابع المعتاد اليوم، كما أنها أكثر استجابة بكثير من 4G والواي فاي.

توفر شبكة الجيل الخامس سعة أكبر على الشبكة، مما يتيح توصيل المزيد من الأجهزة في نفس الوقت. وهو أكثر ثقة وفعالية من الاتصالات اللاسلكية الأخرى.

الهواتف الذكية وشبكة الجيل الخامس

ستتيح شبكة 5G فائقة السرعة من تنزيل كم هائل من البيانات في ثوان وبث الفيديو المباشر بدقة عالية.

سنكون قادرين على القيام بأشياء لم نتمكن من فعلها من قبل على هواتفنا الذكية بسرعة فائقة.

مثلما جلبت لنا تقنية الجيل الرابع العديد من الخدمات " كأوبر والبث المباشر عبر فيسبوك"، سيوفر الجيل الخامس ثروة من الخدمات لم نتخيلها بعد.

العمليات الجراحية عن بعد

نجح فريق من الأطباء في إجراء أول عملية جراحية في العالم عن بعد، باستخدام تقنية شبكات الجيل الخامس خلال مؤتمر MWC في برشلونة

أعطى طبيب من داخل مركز المؤتمرات تعليمات في "الوقت الحقيقي"، بما في ذلك الرسومات الحية على شريط فيديو للمريض، للأطباء في غرفة العمليات بفضل تقنية الجيل الخامس.

ستكون هذه التقنية مفيدة في مجال الرعاية الصحية لاستخدامها في أماكن بعيدة مثل أجزاء من أفريقيا، حيث قد لا يكون هناك طبيب مدرب.

فريق من الأطباء يجري عملية جراحية عن بعد، باستخدام تقنية شبكة الجيل الخامس

الرعاية الصحية

تقنية 5G بالغة الأهمية بالنسبة للأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية أو أجهزة الكشف عن السكتة الدماغية

قوة الشبكة ستمكن الأجهزة من التصوير المتطور ونقل البيانات إلى الأطباء في الوقت الحقيقي والمناسب.

جمع البيانات من أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء الجسم بفاعلية أكبر حتى مع وجود المريض بالمنزل.

5G يمكن أن تسمح بتشغيل أجهزة التشخيص في سيارة الإسعاف عن بعد قبل وصول المريض إلى المستشفى.

الاستجابة للحالات الطارئة

ستمكن تقنية الجيل الخامس من جمع البيانات في الوقت الفعلي للجهات المسؤولة عن الاستجابة للحالات الطارئة.

ستتمكن الطائرات بدون طيار من تصوير عالي الدقة وفي الوقت الفعلي للحادث وإرسالها إلى مراكز التحكم.

يمكن لغطاء رأس الواقع المعزز الذي يرتديه رجال الإطفاء أن يركب مخططات المبنى المحترق في إطار رؤيتهم حتى يدركوا مكان وجود الأنابيب والغرف.

يمكن رجال الإطفاء استخدام نظارات "الواقع المعزز" لعرض تصميمات المبنى المحترق ليتمكنوا من تقييم الحريق.

يمكن للكاميرات المثبتة على الجسم التي يرتديها رجال الشرطة بث الفيديو مباشرة وباستمرار إلى مراكز المراقبة.

مجال المواصلات