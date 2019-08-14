القياس المئوي هو السائد.. فلماذا تستخدم أمريكا مقیاس فهرنهايت؟

تستخدم الولايات المتحدة الأمریكیة، لقیاس درجات الحرارة، نظام فھرنھایت، في وقت تستخدم بقیة دول العالم النظام المئوي في القياس.. فما السبب في ذلك؟

رحلة تاريخية

في عام 1724، أصبح دانیال فھرنھایت عضوًا في الجمعیة الملكیة في بریطانیا، والتي كانت تعد في وقتھا أھم ھیئة علمیة في العالم، وتم اعتماد قیاس فھرنھایت للحرارة، لدى الحكومة البریطانیة وهي التي استعمرت العالم في القرنین التاليين لذلك.

مع الاستعمار البریطاني للولایات المتحدة، انتقل قیاس فھرنھایت، وقیاسات أخرى كانت معتمدة لدى البریطانیین، كالأونصة والقدم وغیرھا إلى الولايات المتحدة.

في عام 1790، تم دمج النظام المئوي في النظام المتري والذي كان يمثل رغبة الثورة الفرنسیة في توحید البلاد على المستوى الوطني، وساعدت بساطة النظام المتري وفائدته العلمیة في نشره في جمیع أنحاء العالم.

بعد أفول شمس الإمبراطوریة البریطانیة، أخذت الدول المستقلة، تغیر نظام قیاس الحرارة إلى القیاس المئوي، نتیجة لتبنیھا النظام المتري الموحد، حتى أن المملكة المتحدة اعتمدت النظام المتري، وتخلت عن قیاس فھرنھایت.

كان من المنطقي التبدیل، لأن النظام المتري أكثر سھولة ولأن اعتماد نظام موحد مع البلدان الأخرى من شأنه أن یجعل التعاون العلمي أسھل بكثیر.

أقر الكونغرس قانون التحول إلى النظام المتري في عام 1975، وكان من المفترض نظریًا أن یبدأ التحول إلى النظام المتري، وتم إنشاء مجلس للإشراف على التحول.

غير أن الخطأ الذي وقع فیه الكونغرس، جعل التحول أمرًا اختیاریًا، ولیس إلزامیًا، فكان للجمھور رأي رئیسي في الأمر.

لم یتحمس كثير من الناس لتعلم أنظمة جدیدة لدرجات الحرارة أو الأوزان، وقام الرئیس الأمريكي رونالد ریغان بتفكیك المجلس المشرف على عملیة التحول في عام 1982. وبقي الأمر على حاله.

الیوم، أصبحت الولایات المتحدة منعزلة عن دول العالم في استبعادھا النظام المتري، ولا يقف معها في ھذا الأمر –القياس- إلا دولة لیبیریا.

من هو فهرنهايت؟