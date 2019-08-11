ملايين المسلمين حول العالم يحتفلون بعيد الأضحى (فيديو)

يحتفل المسلمون في أنحاء العالم، اليوم الأحد، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أدى الملايين منهم صلاة العيد في الجوامع والساحات آملين أن يعم الأمن والسلام على بلدانهم.

وبينما توافد حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى صعيد منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، اكتظت الساحات والمساجد في بلدان العالم المختلفة بملايين المصلين.

يوم الحج الأكبر

عيد الأضحى- الذي يأتي في العاشر من شهر ذي الحجة من كل سنة هجرية- هو أحد العيدين المعتمدين شرعًا في الإسلام، وهو "يوم النحر" ويسمى أيضًا بـ "يوم الحج الأكبر" الذي يقوم فيه الحجاج بأغلب المناسك.

في هذا اليوم المبارك، يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بنحر أضاحيهم والإهداء منها للفقراء والمحتاجين، ويرتدون الثياب الجديدة، ويمثل الأضحى فرصة لتبادل التهاني وزيارة الأقارب واصطحاب الأطفال للأماكن الترفيهية.

صلاة العيد أقيمت في مشارق العالم الإسلامي، وتشمل منطقة شرق آسيا والخليج العربي وتقام في الساعات القليلة المقبلة في باقي أرجاء العالم الإسلامي في جهة الغرب.

رمي الجمرات

يرتبط عيد الأضحى بمناسك الحج، وقد توافد حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى صعيد منى لرمي أول الجمرات وهي العقبة الكبرى.

جمرة العقبة هي أقرب الجمرات إلى مكة وترمى أول أيام عيد الأضحى.

بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة الكبرى، يأتي ثاني أعمال الحج الأكبر وهو نحر الهدي ثم يحلق الحاج شعر رأسه أو يقصره.

ينتقل الحجاج في اليوم نفسه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

يبقى الحجاج في منى طيلة أيام التشريق الثلاثة: 11 و12 و13 من ذي الحجة، لرمي الجمرات الثلاث: الكبرى والوسطى والصغرى.

يمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

صلاة العيد من #المسجد_النبوي

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد pic.twitter.com/uyGo1wiqTw — Ahmed (@ahmedoooly) August 11, 2019

https://twitter.com/Hh100200_/status/1160388125585268737?ref_src=twsrc%5Etfw