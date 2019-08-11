ملايين المسلمين حول العالم يحتفلون بعيد الأضحى (فيديو)

يحتفل المسلمون في أنحاء العالم، اليوم الأحد، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أدى الملايين منهم صلاة العيد في الجوامع والساحات آملين أن يعم الأمن والسلام على بلدانهم.
وبينما توافد حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى صعيد منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، اكتظت الساحات والمساجد في بلدان العالم المختلفة بملايين المصلين.
#فيديو_واس | حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر. #العالم_في_قلب_المملكة #واس_في_الحج #حج1440 #واس pic.twitter.com/w8pTaAqFs1
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 11, 2019
من #المسجد_الأقصى_المبارك الآن.. pic.twitter.com/oS56xjvrtG
— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) August 11, 2019
صلاة العيد من #المسجد_النبوي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد pic.twitter.com/uyGo1wiqTw
— Ahmed (@ahmedoooly) August 11, 2019
https://twitter.com/Hh100200_/status/1160388125585268737?ref_src=twsrc%5Etfw
#يحدث_الآن صلاة العيد في مسجد ولاية بكوالالمبور #عيد_الاضحي_المبارك2019 pic.twitter.com/b1LR7oFPtj
— سعد ال سريع القحطاني saad (@saad_alsarea) August 11, 2019
الحمدلله على نعمة صلاة العيد في الحرم ♥️#كل_عام_وانتم_بخير#المدينة pic.twitter.com/MvOnzY1xeJ
— Ahmad M Juhani (@mod_lion_) August 11, 2019