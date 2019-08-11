البث الحي
منوعات|مصر

مصر: نقابة الموسيقيين تمنع حفلات لمطربين شباب في العيد

دعاية لأغنية " حمو بيكا" الجديدة في عيد الأضحى
دعاية لأغنية " حمو بيكا" الجديدة في عيد الأضحى
11/8/2019

قالت نقابة المهن الموسيقية المصرية إنها منعت حفلات لمطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء أو غير الحاصلين على تصاريح بإقامة حفلات.

التفاصيل:
  • النقابة قالت إنها أبلغت الجهات الأمنية لمنع حفلات لمطربين شباب وهم "شواحة" و"كزبرة وحنجرة" "ومجدي شطا" خلال اليومين الماضيين.
  • علاء سلامة عضو مجلس النقابة: تم أيضا إلغاء حفل لـ "حمو بيكا" كان من المقرر أن يقام مساء اليوم، أول أيام عيد الأضحى بإحدى القرى السياحية.
  • نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل منعاً باتاً مع كل من حمو بيكا، مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصواريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتى، فريق الكعب العالي، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوي وجميع فرق المهرجانات وكل من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين.
  • هذه هي أسماء الشهرة لمطربين وفرق انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت أغانيهم ملايين المشاهدات، قبل أن تقيم حفلات ومهرجانات في مناطق مختلفة من محافظات مصر.
  • النقابة قالت إن القرار جاء مطابقا للقانون الذي ينص على الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول عملاً من الأعمال المهنية المنصوص ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.

تعبير عن المجتمع
  • تحظى المهرجانات والأغاني الشعبية بملايين المشاهدات على يوتيوب وساوند كلاود، وتجتذب فئة الشباب خاصة.
  • يرجع صحفيون ومثقفون مصريون هذا الإقبال من الشباب على مهرجانات "بيكا" وأمثاله إلى أنه استطاع أن يعبر عن الناس بلغة يفهمونها.
  • في حين يرى آخرون أن الدولة لم تعد قادرة على التحكم بالذوق العام، وأن ثقافة النخبة لم تعد مهيمنة.

متى ظهرت المهرجانات؟
  • ولا يمكن تحديد تاريخ معين لبداية أغاني المهرجانات في مصر بالنظر لكونها ظهرت في إطار ضيق في الأفراح الشعبية بالأحياء الفقيرة وخاصة حي المطرية (شرقي القاهرة) لكنها بشكل عام انطلقت خلال العقد الأول من القرن الـ 21.
  • وراجت المهرجانات بعد ثورة 25 يناير 2011 لتفرض نفسها بين كل الطبقات الاجتماعية، وتصبح جزءا أساسيا في أي مناسبة اجتماعية سواء الأفراح أو أعياد الميلاد وحتى حفلات التخرج الجامعي بل وأمام لجان الاقتراع خلال الاستحقاقات الانتخابية.
     
المصدر : وكالات
المزيد من منوعات

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا (فيديو)

وُلد الباندا من تزاوج طبيعي بين حيوانَي باندا عملاقين أعارتهما الصين إلى هولندا عام 2017 (الفرنسية)

إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)

لقاح في الطفولة مرتبط بالوقاية من الإصابة الحادة بكورونا.. ما هو؟

كورونا.. تطعيم في الطفولة قد يقي من الإصابة الحادة (رويترز)

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)