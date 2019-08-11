مصر: نقابة الموسيقيين تمنع حفلات لمطربين شباب في العيد

قالت نقابة المهن الموسيقية المصرية إنها منعت حفلات لمطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء أو غير الحاصلين على تصاريح بإقامة حفلات.

التفاصيل:

النقابة قالت إنها أبلغت الجهات الأمنية لمنع حفلات لمطربين شباب وهم "شواحة" و"كزبرة وحنجرة" "ومجدي شطا" خلال اليومين الماضيين.

علاء سلامة عضو مجلس النقابة: تم أيضا إلغاء حفل لـ "حمو بيكا" كان من المقرر أن يقام مساء اليوم، أول أيام عيد الأضحى بإحدى القرى السياحية.

نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل منعاً باتاً مع كل من حمو بيكا، مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصواريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتى، فريق الكعب العالي، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوي وجميع فرق المهرجانات وكل من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين.

هذه هي أسماء الشهرة لمطربين وفرق انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت أغانيهم ملايين المشاهدات، قبل أن تقيم حفلات ومهرجانات في مناطق مختلفة من محافظات مصر.

النقابة قالت إن القرار جاء مطابقا للقانون الذي ينص على الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول عملاً من الأعمال المهنية المنصوص ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.

تعبير عن المجتمع

تحظى المهرجانات والأغاني الشعبية بملايين المشاهدات على يوتيوب وساوند كلاود، وتجتذب فئة الشباب خاصة.

يرجع صحفيون ومثقفون مصريون هذا الإقبال من الشباب على مهرجانات "بيكا" وأمثاله إلى أنه استطاع أن يعبر عن الناس بلغة يفهمونها.

في حين يرى آخرون أن الدولة لم تعد قادرة على التحكم بالذوق العام، وأن ثقافة النخبة لم تعد مهيمنة.

متى ظهرت المهرجانات؟