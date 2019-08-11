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"فيسبوك" يضيف تبويبا جديدا لتحسين خدمة الأخبار

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11/8/2019

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي" فيسبوك" إضافة خاصية جديدة لمستخدميها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي لتحسين خدمة الأخبار.

خاصية جديدة
  • الخاصية تتضمن تبويبًا جديدًا للأخبار المتخصصة يظهر إلى جانب الخصائص الأساسية مثل "آخر الأخبار".
  • موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أشار إلى أن "فيسبوك" أكدت لشبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية وجود هذه الخطة، في أعقاب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اتصالات بين فيسبوك  ووسائل إعلام أمريكية كبرى، وعرضت 3 ملايين دولار لكل وسيلة مقابل استخدام أخبارها في قسم الأخبار الجديد على موقع  فيسبوك.
  • رئيس إدارة الشراكات الإخبارية في شبكة فيسبوك "كامبل براون"، كتب على تويتر إنه "يعمل مع صناعة الأخبار للحصول على حقوق استخدام الأخبار في الخدمة الجديدة. هذا هدفنا ومحل تركيزنا خلال العام الحالي".
مكافحة الأخبار المزيفة
  • تكثف شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر جهودها لمكافحة الأخبار المزيفة على منصاتها بعد تزايد الانتقادات الموجهة لهذه الشبكات، بدعوى أنها لا تبذل الجهد الكافي لمكافحة تلك الأخبار.
  • في أبريل/نيسان الماضي، عرضت شبكة "فيسبوك" خطوات جديدة تتخذها لوقف ظهور المحتوى المضلل والاحتيالية وغيرها من المحتويات المثيرة للمشكلات، مع بعض التغييرات التي سيتم تطبيقها على المجموعات الخاصة على" فيسبوك".
  • كانت دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث في وقت سابق من العام الحالي، أشارت إلى أن 60% من البالغين في الولايات المتحدة الذين يفضلون الحصول على الأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يقومون بإعادة نشر ومشاركة المعلومات المزيفة.
  • الأغلبية الساحقة من الأمريكيين قالوا إنهم غالبًا يواجهون الأخبار المزيفة.
المصدر : الألمانية
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