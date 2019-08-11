"فيسبوك" يضيف تبويبا جديدا لتحسين خدمة الأخبار

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي" فيسبوك" إضافة خاصية جديدة لمستخدميها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي لتحسين خدمة الأخبار.

خاصية جديدة

الخاصية تتضمن تبويبًا جديدًا للأخبار المتخصصة يظهر إلى جانب الخصائص الأساسية مثل "آخر الأخبار".

موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أشار إلى أن "فيسبوك" أكدت لشبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية وجود هذه الخطة، في أعقاب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اتصالات بين فيسبوك ووسائل إعلام أمريكية كبرى، وعرضت 3 ملايين دولار لكل وسيلة مقابل استخدام أخبارها في قسم الأخبار الجديد على موقع فيسبوك.

رئيس إدارة الشراكات الإخبارية في شبكة فيسبوك "كامبل براون"، كتب على تويتر إنه "يعمل مع صناعة الأخبار للحصول على حقوق استخدام الأخبار في الخدمة الجديدة. هذا هدفنا ومحل تركيزنا خلال العام الحالي".

مكافحة الأخبار المزيفة