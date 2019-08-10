شاهد: رحلة حج بالدراجة من لندن إلى مكة في 60 يوما

قطع ثمانية دراجين بريطانيين رحلتهم للحج بالدراجات من لندن إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة لأداء المناسك وجمع أموال لصالح أعمال خيرية خلال رحلتهم.
التفاصيل:
- أمضى الدراجون في رحلتهم 60 يوما وقادوا دراجاتهم لمسافة بلغت 4000 ميل (نحو 6440 كيلومترا) مروا خلالها على 17 دولة.
- جمع الدراجون الأموال لصالح صندوق يهدف لبناء مشروعات بنية تحتية أساسية مثل بناء مدارس ومساجد وحفر آبار مياه في قرى في باكستان وسريلانكا وجنوب أفريقيا وأوغندا.
- تهدف الحملة لجمع 500 ألف جنيه استرليني (أكثر من 606 آلاف دولار)، لكن الدراجين لم يجمعوا سوى 50 ألفا حتى وصلوا إلى المدينة المنورة.