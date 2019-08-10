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شاهد: رحلة حج بالدراجة من لندن إلى مكة في 60 يوما

10/8/2019

قطع ثمانية دراجين بريطانيين رحلتهم للحج بالدراجات من لندن إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة لأداء المناسك وجمع أموال لصالح أعمال خيرية خلال رحلتهم.

التفاصيل:
  • أمضى الدراجون في رحلتهم 60 يوما وقادوا دراجاتهم لمسافة بلغت 4000 ميل (نحو 6440 كيلومترا) مروا خلالها على 17 دولة.
     
  • جمع الدراجون الأموال لصالح صندوق يهدف لبناء مشروعات بنية تحتية أساسية مثل بناء مدارس ومساجد وحفر آبار مياه في قرى في باكستان وسريلانكا وجنوب أفريقيا وأوغندا.
     
  • تهدف الحملة لجمع 500 ألف جنيه استرليني (أكثر من 606 آلاف دولار)، لكن الدراجين لم يجمعوا سوى 50 ألفا حتى وصلوا إلى المدينة المنورة.
     
المصدر : رويترز
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