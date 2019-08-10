شاهد: رحلة حج بالدراجة من لندن إلى مكة في 60 يوما

قطع ثمانية دراجين بريطانيين رحلتهم للحج بالدراجات من لندن إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة لأداء المناسك وجمع أموال لصالح أعمال خيرية خلال رحلتهم.

التفاصيل: