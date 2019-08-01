تعرف على رؤية جيف بيزوس للاستثمار في القمر

تسعى شركة بلو أوريجين (Blue Origin) التابعة للملياردير ومؤسس موقع أمازون جيف بيزوس على المدى الطويل إلى تطوير إمكانياتها للوصول والاستفادة من الموارد الموجودة على سطح القمر.

أهداف شركة بلو أوريجين

على المدى القصير تسعى الشركة لمساعدة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في العودة إلى القمر مجددا مع حلول 2024.

على المدى البعيد تأمل الشركة في تحقيق مستقبل حيث يعيش فيه ملايين الأشخاص ويعملون في الفضاء بشكل مستدام ولو جزئياً، وذلك من خلال الحصول على موارد من القمر.

بوب سميث المدير التنفيذي للشركة صرح لموقع أكسيوس قائلا "إن مسؤولية هذا الجيل هي بناء البنية التحتية حول المدار للوصول إلى الفضاء بثقة وثمن بخس.

تحديات المشروع

صعوبة بناء مشروع تجاري حول موارد استخراج المعادن من القمر من دون معرفة ما هو متوفر بشكل دقيق.

تعمل شركة "بلو أوريجين " مع فريق من العلماء لمعرفة مواقع مناسبة على سطح القمر لعمليات التعدين.

الخطوة القادمة لـ "بلو أوريجين

الخطوة التالية نحو تحقيق رؤية جيف بيزوس للمستقبل تتوقف على مركبة الهبوط على سطح القمر، أطلق عليها اسم "القمر الأزرق" blue moon.

مركبة الهبوط "القمر الأزرق" قيد التطوير منذ حوالي 3 سنوات.

يمكن لمركبة "القمر الأزرق" نقل البضائع والناس إلى سطح القمر.

مركبة الهبوط "القمر الأزرق"