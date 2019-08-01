"أرتميس" برنامج ناسا للعودة إلى القمر مجددا

بعد مرور خمسين عامًا على هبوط أول إنسان على سطح القمر، تهدف الآن وكالة ناسا إلى القيام بذلك مرة أخرى، لكن أمام وكالة الفضاء الأمريكية طريق طويل قبل أن تتمكن من العودة مجددا.
برنامج "أرتميس"
تحديات مشروع "أرتميس"
- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بسبب هدفها معاودة إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2024.
- ترمب حث الوكالة على التركيز بدلا من ذلك على مبادرات "أكبر بكثير" مثل الذهاب إلى المريخ ما يقلص من دعمه السابق للمبادرة الخاصة بالقمر.
- كتب ترمب على تويتر "يجب ألا تتحدث ناسا عن الذهاب إلى القمر، لقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما.. يجب أن تركز على الأشياء الأكبر بكثير التي نقوم بها بما في ذلك. المريخ والدفاع والعلم!“
- من بين التحديات التي تواجهها ناسا في الوقت الحالي هي ابتكار نظام إطلاق صاروخي العام المقبل. هذا الصاروخ الضخم، الذي تقوم ببنائه شركة بوينغ لصالح وكالة ناسا.
- الصاروخ تجاوزت تكلفة الميزانية المرصودة له بمليارات الدولارات كما تم تأجيله لسنوات.
- واجهت إنجاز مركبة أوريون التابعة لناسا والمصممة لنقل الناس إلى المدار حول القمر، تأخيرات في إنجازها وتجاوزات التكاليف المرصودة لها.
- تخطط ناسا لبناء موقع فضائي في المدار القمري لتسهل عملية الانطلاق إلى القمر، إلى أنه لم يتم إرسال أي قطعة من أجزاء المحطة ما يؤشر على تأخر في الجدول الزمني للمشروع.
- لم تتضح الرؤية فيما إذا كان الكونغرس الأمريكي سيدعم مشروع "أرتميس" للعودة إلى القمر أم لا .