نيكي ميناج تلغي حفلتها في السعودية.. تعرف على الأسباب

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن مغنية الراب نيكي ميناج قررت إلغاء حفلتها المقررة في السعودية والتي تسبب في جدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

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الوكالة قالت إن ميناج أرسلت بيان إلى أسوشيتد برس جاء فيه ""بعد تفكير متأن، قررت عدم المضي قدمًا في حفلتي المزمعة في مهرجان جدة الدولي.

ميناج: على الرغم من أنني لم أرد إلا تقديم عرضي للجماهير في المملكة العربية السعودية، بعد تثقيف نفسي بشكل أفضل حول القضايا، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير.

كان من المقرر أن تحيي ميناج حفلة في الثامن عشر من يوليو/تموز الجاري.

أصدرت منظمة "هيومن رايتس فونديشن" بيانا الأسبوع الماضي تدعو ميناج ومغنيين آخرين لعدم تقديم عروض في السعودية.

المنظمة أثنت في بيان الثلاثاء على قرار ميناج بإلغاء حفلتها.

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