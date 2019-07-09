نيكي ميناج تلغي حفلتها في السعودية.. تعرف على الأسباب

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن مغنية الراب نيكي ميناج قررت إلغاء حفلتها المقررة في السعودية والتي تسبب في جدل على وسائل التواصل الاجتماعي.
التفاصيل
- الوكالة قالت إن ميناج أرسلت بيان إلى أسوشيتد برس جاء فيه ""بعد تفكير متأن، قررت عدم المضي قدمًا في حفلتي المزمعة في مهرجان جدة الدولي.
- ميناج: على الرغم من أنني لم أرد إلا تقديم عرضي للجماهير في المملكة العربية السعودية، بعد تثقيف نفسي بشكل أفضل حول القضايا، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير.
- كان من المقرر أن تحيي ميناج حفلة في الثامن عشر من يوليو/تموز الجاري.
- أصدرت منظمة "هيومن رايتس فونديشن" بيانا الأسبوع الماضي تدعو ميناج ومغنيين آخرين لعدم تقديم عروض في السعودية.
- المنظمة أثنت في بيان الثلاثاء على قرار ميناج بإلغاء حفلتها.
خلفيات
- أعلنت الجهات المنظمة في السعودية أن ميناج ستكون من أبرز الضيوف في مهرجان "موسم جدة" العالمي في 18 يوليو/تموز الجاري.
- أشار "موسم جدة" إلى أن ميناج ستكون نجمة المهرجان الذي سينطلق في 18 يوليو/تموز الحالي. وأن الفعالية ممنوعة على الأشخاص دون الـ 16 عاماً، وستقام على "ملعب الملك عبد الله الرياضي" في جدة، وستضم أيضاً ستيف أوكي وليام باين وغيرهما.
- المنظمون قالوا إن الحفل سيبث على مستوى العالم وسوف تغطيه قناة إم تي في الشهيرة للأغاني.
- تشتهر مغنية الراب، وهي من ترينيداد وتوباغو، بأدائها الجريء وملابسها الكاشفة، كما تتضمن الكثير من أغانيها ألفاظا نابية ومشاهد خارجة.
- على مدار الأعوام القليلة الماضية، ومع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد، شهدت المملكة تغيرات اجتماعية هائلة، من بينها الصعود الملحوظ لهيئة الترفيه في مقابل تحجيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ظلت نافذة طوال عقود.
- نظمت المملكة خلال هذه الفترة عروضا فنية غير مسبوقة شارك فيها مغنون عالميون مثل ماريا كاري وإنريكي إغليسياس وغيرهما، كما نظمت عروضا للمصارعة والألعاب القتالية.
- شهدت هذه الفعاليات تخفيف الكثير من القيود الصارمة التي اشتهرت بها المملكة فيما يتعلق بملابس النساء والفصل بين الرجال والنساء.
- أصدر الملك سلمان مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من يونيو/حزيران 2018 بعد أن كانت السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارة، كما سمح للنساء بحضور مباريات كرة القدم بعد سنوات طويلة من المنع.