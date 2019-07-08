مبادرة شبابية بغزة لإنقاذ الحيوانات الأليفة من الأمراض (فيديو)

تعمل ثلاث فتيات من قطاع غزة على الحفاظ على حياة القطط والحيوانات الأليفة، ويقوم الفريق بجمع القطط الضالة والتي تعاني من الأمراض نتيجة الإهمال ويوفر لها الرعاية اللازمة.

التفاصيل

فريق "ASTRYS OF GAZA" يقدم الخدمات الطبية والبيطرية وتصوير الأشعة وتقديم الحقن والعلاج المناسب لها من أجل إكمال علاجها، من ثم رعايتها وتقديم لها الطعام

بعد تقديم العلاج يقوم الفريق بوضع صور الحيوانات على فيسبوك من أجل التبني والرعاية لدى متابعي الصفحة.

راما وساندي وأمينة، ثلاث فتيات يدرسن اللغة الإنجليزية والفرنسية بجامعة الأزهر بغزة.

تستغل عضوات الفريق الإجازة الصيفية، للبحث عن القطط في الشوارع والكلاب، من أجل رعايتها وتوفير مكان إقامة آمن بعيداً عن الأمراض.

يقدم الفريق أيضاً، خدمات الرعاية الطبية والبيطرة والفحوصات اللازمة للحفاظ على سلامة تلك الحيوانات.

فكرة تشكيل الفريق