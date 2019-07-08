البث الحي
منوعات

مبادرة شبابية بغزة لإنقاذ الحيوانات الأليفة من الأمراض (فيديو)

8/7/2019

تعمل ثلاث فتيات من قطاع غزة على الحفاظ على حياة القطط والحيوانات الأليفة، ويقوم الفريق بجمع القطط الضالة والتي تعاني من الأمراض نتيجة الإهمال ويوفر لها الرعاية اللازمة.

التفاصيل
  • فريق  "ASTRYS OF GAZA"  يقدم الخدمات الطبية والبيطرية وتصوير الأشعة وتقديم الحقن والعلاج المناسب لها من أجل إكمال علاجها، من ثم رعايتها وتقديم لها الطعام
  • بعد تقديم العلاج يقوم الفريق بوضع صور الحيوانات على فيسبوك من أجل التبني والرعاية لدى متابعي الصفحة.
  • راما وساندي وأمينة، ثلاث فتيات يدرسن اللغة الإنجليزية والفرنسية بجامعة الأزهر بغزة.
  • تستغل عضوات الفريق الإجازة الصيفية، للبحث عن القطط في الشوارع والكلاب، من أجل رعايتها وتوفير مكان إقامة آمن بعيداً عن الأمراض.
  • يقدم الفريق أيضاً، خدمات الرعاية الطبية والبيطرة والفحوصات اللازمة للحفاظ على سلامة تلك الحيوانات.

 

فكرة تشكيل الفريق
  • راما بركات 20  عاماً تقول إن الفكرة بدأت بمجهودات فردية من خلال البحث عن الحيوانات في الشارع، وتقديم الطعام والعلاج لها.
  • بركات: يتم التواصل أيضا مع طاقم الفريق وتقديم العون لهذه الحالات ويتم عرضها على الطبيب البيطري ونتابع حالتها حتى الشفاء من خلال توفير التطعيمات وإرشادات الرعاية الصحية، ومن ثم عرضها للتبني دون مقابل مادي.
  • بركات: جاءت الفكرة من خلال رعاية إحدى أعضاء الفريق لـ"كلبة" تدعى مشكة، تعرضت للاعتداء وإطلاق النار عليها، ومن هنا جاءت فكرة الحفاظ ورعاية الحيوانات الأليفة.
  • يوجد في بيت أعضاء الفريق عدد كبير من القطط والكلاب ويتم توفير الرعاية لها وعرضها على الطبيب.
  • بركات: نقوم بالتغيير على الجروح والحقن والتطعيم وتقديم الرعاية والعلاج في الحالات الطارئة.
  • بركات: المجتمع دعم الفكرة ولكن آخرين يتحدثون عن أهمية رعاية الإنسان بالدرجة الأولى.
  • بركات: في غزة يوجد عديد من مؤسسات الإغاثة للإنسان ولا يوجد أي مأوى أو مركز يقدم خدمات الرعاية والحماية للحيوان.
  • بركات: أنا سعيدة جدا بمساعدتي للحيوانات، ونتحدى الظروف ونطمح أن يكون لنا مكان خاص لإيواء الكلاب والقطط التي يبلغ عددها الآن ٥٠ قطة.
  • تقول ساندي شحادة (٢١ عاما) إن الفكرة بدأت منذ العام ٢٠١٥.
  • شحادة: وصلتنا تعليقات كثيرة وأحبطت جهودنا إلا أننا تغلبنا عليها، من خلال إيمان بعض الأفراد بأهمية الحفاظ على الحيوانات وأن تبقى خالية من الأمراض كي لا تصيب الإنسان بالعدوى.
  • شحادة: تربطني علاقة بالقطط والكلاب الأليفة فهي تستحق الحياة، وأُسخر وقتي وجهدي ومالي كي أنقذ حياتها فهذا العمل يشعرني بالسعادة والرضا.
  • شحادة: بعد تقديم الرعاية والعلاج والطعام للقطط تتحسن حالتها ثم أقوم بعرضها على الأشخاص الذين يرغبون في اقتنائها للحفاظ عليها، وذلك عبر صفحتنا على فيسبوك.        

         

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بعد الملاريا وحمى الضنك وكورونا.. بريطاني ينجو من لدغة ثعبان كوبرا في الهند

عانى جونز أعراض لسعة الأفاعي التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في المشي (الفرنسية)

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا (فيديو)

وُلد الباندا من تزاوج طبيعي بين حيوانَي باندا عملاقين أعارتهما الصين إلى هولندا عام 2017 (الفرنسية)

إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)

لقاح في الطفولة مرتبط بالوقاية من الإصابة الحادة بكورونا.. ما هو؟

كورونا.. تطعيم في الطفولة قد يقي من الإصابة الحادة (رويترز)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)