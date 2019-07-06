محكمة أمريكية تقر الطلاق الأغلى في التاريخ

أقر قاض أمريكي اتفاق تسوية لطلاق جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون من زوجته ماكينزي، ما يمهد الطريق أمام حصول زوجة أغنى رجل في العالم على 38 مليار دولار.

ويعد هذا الطلاق، الأغلى في التاريخ، ويحطم بفارق كبير الرقم القياسي السابق المسجل لأغلى طلاق في العالم بقيمة 2.5 مليار دولار، وحصلت عليه جوسلين ويلدنشتاين بعد طلاقها من تاجر اللوحات الفنية إليك ويلدنشتاين عام 1999.

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