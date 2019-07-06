محكمة أمريكية تقر الطلاق الأغلى في التاريخ

أقر قاض أمريكي اتفاق تسوية لطلاق جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون من زوجته ماكينزي، ما يمهد الطريق أمام حصول زوجة أغنى رجل في العالم على 38 مليار دولار.
ويعد هذا الطلاق، الأغلى في التاريخ، ويحطم بفارق كبير الرقم القياسي السابق المسجل لأغلى طلاق في العالم بقيمة 2.5 مليار دولار، وحصلت عليه جوسلين ويلدنشتاين بعد طلاقها من تاجر اللوحات الفنية إليك ويلدنشتاين عام 1999.
التفاصيل
- وكالة بلومبرغ: قاض في سياتل أقر اتفاق التسوية بعد زواج استمر 25 عاما، لتحصل ماكينزي على أسهم في أمازون بقيمة 38.3 مليار دولار.
- كانت أمازون، أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، قالت في أبريل نيسان إن أربعة بالمئة من أسهمها المتداولة، أي 19.7 مليون سهم، ستصبح مسجلة باسم ماكينزي بيزوس بعد موافقة المحكمة على الطلاق.
- كان أغنى زوجين في العالم أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على تويتر في يناير/ كانون الثاني.
- أثار الإعلان قلقا من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.
- بلومبرغ: بيزوس سيحتفظ بحصة قدرها 12 بالمئة بقيمة 114.8 مليار دولار وسيظل أغنى أغنياء العالم. وقالت ماكينزي إنها ستمنحه قوتها التصويتية بموجب ملكيتها للأسهم.
- تعهدت ماكينزي في مايو/أيار بالتبرع بنصف ثروتها للأعمال الخيرية في إطار حملة (غيفينغ هيلب) التي أعلنها الملياردير وارين بافيت وبيل غيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت عام 2010.