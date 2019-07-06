"أرض المعجزات" وثائقي تحت النقد السينمائي

فيلم "لورد" الفرنسي يتناول قصة أكثر المدن زيارة بعد باريس، والتي يقصدها كل سنة ملايين الزوار من مختلف الأجناس والأديان.

"لورد" تحت النقد

الفيلم الذي أخرجه الفرنسيان تيري دومانييز وألبان تيرلاي، وحسب الناقدة ندى الأزهري، يسير على سيناريو محدد يبدأ من العائلات التي يتابعها للسفر إلى لورد، وعلى نحو موازٍ تحضيرات الممرضات والفريق الصحي والمرافقين لاستقبال العاجزين والعجائز.

حسب الناقدة ندى الأزهري: لا يخلو الفيلم من روح دعابة أيضا، ولا يُغفل احتفالات هؤلاء المجتمعين في الأيام الأخيرة قبل مغادرتهم المكان.

ندى الأزهري: تأثر الفيلم من بعض اللحظات لأنها تشهد على جراح قد يتعرض لها أيّ منا، وبعضها الآخر لأنه يبدي ما لا نرى في العادة، أو لا نرغب بأن نراه.

الأزهري: الفيلم يتجاوز حتى الإيمان وقيمه، ليُثير علاقتنا مع الألم والموت.

الأزهري: الجمهور الفرنسي بكل أطيافه ومعتقداته، بإيمانه وعدم إيمانه أيضا، استقبل هذا الفيلم الوثائقي بحب وإعجاب كبيرين.

لمتابعة النقد كاملاً:

"لورد" وثائقي يتقصى أرض المعجزات

