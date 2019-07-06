البث الحي
منوعات

"أرض المعجزات" وثائقي تحت النقد السينمائي

لورد هي أكثر المدن الفرنسية زيارة بعد باريس
لورد هي أكثر المدن الفرنسية زيارة بعد باريس
6/7/2019

فيلم "لورد" الفرنسي يتناول قصة أكثر المدن زيارة بعد باريس، والتي يقصدها كل سنة ملايين الزوار من مختلف الأجناس والأديان.

"لورد" تحت النقد 

الفيلم الذي أخرجه الفرنسيان تيري دومانييز وألبان تيرلاي، وحسب الناقدة ندى الأزهري، يسير على سيناريو محدد يبدأ من العائلات التي يتابعها للسفر إلى لورد، وعلى نحو موازٍ تحضيرات الممرضات والفريق الصحي والمرافقين لاستقبال العاجزين والعجائز.
حسب الناقدة ندى الأزهري: لا يخلو الفيلم من روح دعابة أيضا، ولا يُغفل احتفالات هؤلاء المجتمعين في الأيام الأخيرة قبل مغادرتهم المكان.
ندى الأزهري: تأثر الفيلم من بعض اللحظات لأنها تشهد على جراح قد يتعرض لها أيّ منا، وبعضها الآخر لأنه يبدي ما لا نرى في العادة، أو لا نرغب بأن نراه.
الأزهري: الفيلم يتجاوز حتى الإيمان وقيمه، ليُثير علاقتنا مع الألم والموت. 
الأزهري: الجمهور الفرنسي بكل أطيافه ومعتقداته، بإيمانه وعدم إيمانه أيضا، استقبل هذا الفيلم الوثائقي بحب وإعجاب كبيرين.
لمتابعة النقد كاملاً: 

"لورد" وثائقي يتقصى أرض المعجزات
 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بعد الملاريا وحمى الضنك وكورونا.. بريطاني ينجو من لدغة ثعبان كوبرا في الهند

عانى جونز أعراض لسعة الأفاعي التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في المشي (الفرنسية)

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا (فيديو)

وُلد الباندا من تزاوج طبيعي بين حيوانَي باندا عملاقين أعارتهما الصين إلى هولندا عام 2017 (الفرنسية)

إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)

لقاح في الطفولة مرتبط بالوقاية من الإصابة الحادة بكورونا.. ما هو؟

كورونا.. تطعيم في الطفولة قد يقي من الإصابة الحادة (رويترز)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

مغردون وصفوا أسئلة المدرسة بأنها تعبر عن حالة من الإسلاموفوبيا (وكالة الأناضول)