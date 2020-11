كيف خرج رأس "توت عنخ آمون" من مصر وبيع في لندن؟

بيع رأس تمثال "توت عنخ آمون" الأثري بحوالي 5.97 مليون دولار ملايين دولار (4.7 مليون جنيه إسترليني) في لندن، لمشترغير معروف، على الرغم من المطالبات والانتقادات المصرية.

التفاصيل

ماذا جري؟

هل القطعة مسروقة من مصر؟

غسيل الآثار!

ماذا تعرف عن رأس توت؟

تاريخ مزادات بيع الآثار المصرية

#Tutankhamun statue took less than a minute to sell for £4 million at #christies #Christie’s pic.twitter.com/UH0YRek2dJ

— Reda El Mawy (@RedaMawyBBC) July 4, 2019