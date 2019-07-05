رغم اعتراض مصر: بيع رأس توت عنخ آمون بـ 6 ملايين دولار (فيديو)

رأس بني اللون من حجر الكوارتزيت للملك الشاب توت عنخ آمون بيع (الخميس) في مزاد بلندن مقابل ما يربو على 4.7 مليون جنيه إسترليني رغم مطالبات مصرية باستعادته.

رأس يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام:

الرأس الذي يرجع تاريخه لأكثر من 3000 عام و بيع في دار كريستيز للمزادات في لندن هو للملك الشاب بملامح الإله آمون.

قالت "كريستيز" إن المشتري الذي لم تذكر اسمه دفع أربعة ملايين و746 ألفا و250 جنيها استرلينيا (5.97 مليون دولار) بما في ذلك العمولة وهو ما يتماشى مع تقديرات ما قبل المزاد.

خارج دار المزادات تجمع نحو 20 محتجا في وقفة صامتة وحملوا لافتات مكتوب عليها "التاريخ المصري ليس للبيع".

تطالب مصر منذ وقت طويل باستعادة القطع الأثرية التي نقلها للخارج علماء آثار ومغامرون بما فيها حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني، وهي حملات توازيها مطالب اليونان باستعادة تماثيل البارثينون ومطالب نيجيريا باستعادة منحوتات بينين البرونزية وإثيوبيا باستعادة كنوز مجدالا.

القطعة التي يبلغ طولها 28.5 سنتيمتر في حالة جيدة وليس بها ضرر سوى في الأنف والأذنين وقد تم شراؤها من مجموعة ريساندرو الخاصة للفن المصري.

تقول "كريستيز" إنه تم الحصول على الرأس عبر تاجر الآثار هاينز هيرزر في ألمانيا عام 1985.

قبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي جوزيف ميسينا في 1973-1974. وتقول إنها كانت ضمن مجموعة الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في حقبة الستينيات.

رأس توت غنخ آمون يرجع تاريخه لأكثر من 3000 عام

القطعة "نادرة وجميلة"