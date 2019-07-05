دراسة تقدم الحل لتغير المناخ: زراعة تريليون شجرة

قالت مجلة ساينس العلمية في دراسة حديثة إن زراعة تريليون شجرة كفيلة بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعاني منها الأرض.

التفاصيل:

تقول الدراسة التي أعدها علماء سويسريون ونشرت الأحد إن هذا العدد من الأشجار سيحتاج إلى مساحة تبلغ نحو 9 ملايين كيلومتر مربع، أي نحو مساحة الولايات المتحدة.

وفقا للدراسة فإن هذه الأشجار ستستطيع على مدى العقود المقبلة أن تمتص حوالي 830 مليار طن (750 مليار طن متري) من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي والذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

هذه الكمية من تلوث الكربون ناتجة عن النشاط البشري خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.

مؤلفو الدراسة توقعوا نتائج سريعة لزراعة الأشجار على تغير المناخ، لأن الأشجار تستهلك المزيد من الكربون من الهواء خلال مراحل نموها المبكرة.

رشحت الدراسة ست دول كبيرة المساحة لاستيعاب الأشجار الجديدة وهي روسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل والصين.

استخدم الباحثون في الدراسة برنامج غوغل إيرث لمعرفة المناطق التي يمكن أن تستوعب المزيد من الأشجار، مع ترك مساحة للسكان والمحاصيل.

قدر المؤلف الرئيسي للدراسة جان فرانسوا باستين أن هناك مساحة تستوعب ما لا يقل عن تريليون شجرة جديدة، ويمكن أن تصل إلى 1.5 تريليون شجرة.

توماس كراوثر الخبير البيئي وأحد المشاركين في الدراسة

هذا الحل أقل تكلفة بآلاف المرات من الحلول الأخرى لتغير المناخ وأكثرها فاعلية.

زراعة الأشجار ليست بديلا لخفض استهلاك العالم من النفط والفحم والغاز، وهو السبب الرئيسي للاحتباس الحراري.

لا شيء من هذه الجهود سينجح من دون خفض الانبعاثات.

ليس من السهل أو الواقعي التفكير في أن العالم سيتجه فجأة إلى زراعة الأشجار، رغم بدء العديد من الجهود في هذا الصدد على يد بعض المنظمات.

مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، ومع جفاف المناطق الاستوائية، نخسر الغطاء الشجري.

هناك 3 تريليونات شجرة موجودة على الأرض الآن.

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