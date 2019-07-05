"حكايات من انتفاضة الحجارة" تحت مجهر النقد

نشر موقع الجزيرة الوثائقية نقدا سينمائياً لفيلم "حكايات من انتفاضة الحجارة" والذي عرضته شاشة الجزيرة في برنامج "فلسطين تحت المجهر" للمخرجة مريم شاهين.

نقد الفيلم:

حسب الناقدة عزة سلطان فإن مخرجي الأفلام التسجيلية يمتلكون مجموعة كبيرة من خيارات الشكل للتعبير للمشاهدين عن صحة ما يعرضونه وأهميته.

يمتلك الفيلم، حسب الناقدة، مقومات نجاح وتميز بعيدة عن التنميط الإخباري والأصوات المعلبة في التعليق وتوافر مواد أرشيفية بكثرة.

من جانب آخر تقول الناقدة إن شهادات الشهود تكاد تختفي مقارنة بعدد الضيوف في الجزء الأول من الفيلم، حيث تعتمد المخرجة في الجزء الأول على تحليلات الضيوف والتعليق المصحوب بالمواد الأرشيفية.

حسب سلطان فإنه بالرغم من أن الإعداد والبحث كان أكثر من متميز لكن يبرز السؤال: هل يكفي أن يقدم الفيلم حقائق وتحليلات لحادثة مهمة حتى يبقى في ذاكرة المشاهد؟

يبدو الجزء الأول، حسب الناقدة، باهتا خاليا من الحياة، فالوقائع يربطها صوتُ المعلق، وهو الصوت المحايد الإخباري.

ما بين الجزء الأول والثاني

الجزء الثاني يبث روحا جديدة في الفيلم، فالحكايات من أصحابها تصنع حالة من التآلف بين المشاهد -خاصة البعيد عن قلب الأحداث- وبين ما يُروى على الشاشة.

انحازت الناقدة للجزء الثاني وتقول إن مثل هذه الحكايات تمنح روحا مختلفة للفيلم، فتجعله أقرب إلى الدراما منه إلى فيلم يقدم حقائق مجردة، ومعلومات مرتبة في سياق زمني.

لمتابعة النقد كاملاً:

انتفاضة الحجارة: حكايات تُروى إلى الأبد

