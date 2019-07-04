مهرجان جدة يستضيف مغنية في حفل "للكبار فقط"

قالت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء إن نجمة أغاني الهيب هوب نيكي ميناج سوف تشارك في مهرجان جدة هذا الشهر، في خطوة أثارت جدلا واسعا بسبب ارتباط اسم ميناج بأغان وصفت بالفاضحة.

التفاصيل:

أعلنت الجهات المنظمة في السعودية أن ميناج ستكون من أبرز الضيوف في مهرجان "موسم جدة" العالمي في 18 يوليو/تموز الجاري.

أشار "موسم جدة" إلى أن ميناج ستكون نجمة المهرجان الذي سينطلق في 18 يوليو/تموز الحالي. وأن الفعالية ممنوعة على الأشخاص دون الـ 16 عاماً، وستقام على "ملعب الملك عبد الله الرياضي" في جدة، وستضم أيضاً ستيف أوكي وليام باين وغيرهما.

المنظمون قالوا إن الحفل سيبث على مستوى العالم وسوف تغطيه قناة إم تي في الشهيرة للأغاني.

تشتهر مغنية الراب، وهي من ترينيداد وتوباغو، بأدائها الجريء وملابسها الكاشفة، كما تتضمن الكثير من أغانيها ألفاظا نابية ومشاهد خارجة.

تراوحت ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي بين من الصدمة والانتقاد.

عبرت سيدة سعودية في مقطع فيديو شهد انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي عن خيبة أملها بسبب حفل نيكي ميناج، متهمة السلطات المنظمة بالنفاق.

السيدة السعودية أعربت عن اندهاشها من دعوة نيكي ميناج للغناء رغم أنها تشتهر بأغانيها الفاضحة، بينما تشترط على النساء اللائي سيحضرن الحفل ارتداء العباءة.

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