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فيسبوك تصلح عطلاً تأثرت به منصاتها وتكشف الأسباب

فيسبوك
فيسبوك
4/7/2019

أعلنت شركة فيسبوك، مساء أمس الأربعاء، حل مشكلة واجهت المستخدمين عند إرسال الملفات والصور في منصاتها بما فيها واتسآب وإنستغرام.

التفاصيل:
  • قالت "فيسبوك" إن السبب وراء العطل يرجع إلى عملية صيانة دورية كانت تقوم بها الشركة ما أحدث مشكلة تجعل من الصعب على البعض تحميل أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو.

  • المشكلة التي استمرت لساعات واجهت ملايين المستخدمين في منصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، وعلقت الشركة مباشرة بأنها تعمل على حلها في أسرع ما يمكن.
  • امتنعت فيسبوك عن الرد على التساؤلات فيما إذا كانت ستعيد الأموال إلى الشركات المتضررة التي تجني عشرات الملايين من عائدات الأموال يومياً.
  • الانقطاع مرتبط على ما يبدو ببنية تحتية داخلية أو مشكلة خاصة بالتطبيقات بحسب تعليق لشركة ثاوزاند آيز التي تراقب الإنترنت عالمياً.
شكاوى على منصات منافسة:
  • لجأ رواد موقع فيسبوك إلى منافسه "تويتر" للتعبير عن غضبهم من الأعطال وتداولوا وسم facebook_down# لرفض الانقطاع المتكرر لخدمات الشركة والتطبيقات المرتبطة بها.
خلفيات:
  • قالت شركة فيسبوك، مساء أمس الأربعاء، إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتسآب وإنستغرام.

  • فوجئ مستخدمو موقع "فيسبوك" بعد عدم تمكنهم من الدخول إلى حساباتهم، بظهور جملة " Service Unavailable" بمعني "الخدمة غير متوفرة".
  • اشتكى آلاف المستخدمين من عدم إمكانية رفع أي صور جديدة أو وسائط متعددة على جميع التطبيقات التابعة لشركة "فيسبوك"، مثل "إنستغرام" و"واتسآب".
  • ذكر موقع "داون ديتكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في إنستغرام بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في فيسبوك وواتساب.
  • أظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوربا والولايات المتحدة.
  • تحت هاشتاغ facebook_down#، وجد المستخدمون على موقع تويتر الذي لم يشهد نفس المشكلة، متنفسا للتعبير عن غضبهم من الانقطاع المتكرر لخدمات فيسبوك والتطبيقات المرتبطة به.
  • خبراء السلامة أكدوا، الثلاثاء، خلو مجمع شركة "فيسبوك" في وادي السيليكون من أي خطر بعد مخاوف من احتمال احتواء طرد بريدي على غاز السارين.
  • كانت أربعة من مباني شركة "فيسبوك" قد أخليت، أول أمس الاثنين، وجرى فحص شخصين لاحتمال تعرضهما للغاز الذي يصيب الجهاز العصبي وقد يكون قاتلا، وفقا لـ"رويترز".
  • من غير المعروف على وجه الدقة الأسباب التي تقف وراء الخلل وإلى متى ستستمر المشكلة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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