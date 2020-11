فيسبوك تصلح عطلاً تأثرت به منصاتها وتكشف الأسباب

أعلنت شركة فيسبوك، مساء أمس الأربعاء، حل مشكلة واجهت المستخدمين عند إرسال الملفات والصور في منصاتها بما فيها واتسآب وإنستغرام.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.

