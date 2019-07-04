فيسبوك تصلح عطلاً تأثرت به منصاتها وتكشف الأسباب

أعلنت شركة فيسبوك، مساء أمس الأربعاء، حل مشكلة واجهت المستخدمين عند إرسال الملفات والصور في منصاتها بما فيها واتسآب وإنستغرام.

التفاصيل:

قالت "فيسبوك" إن السبب وراء العطل يرجع إلى عملية صيانة دورية كانت تقوم بها الشركة ما أحدث مشكلة تجعل من الصعب على البعض تحميل أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) July 4, 2019

المشكلة التي استمرت لساعات واجهت ملايين المستخدمين في منصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، وعلقت الشركة مباشرة بأنها تعمل على حلها في أسرع ما يمكن.

امتنعت فيسبوك عن الرد على التساؤلات فيما إذا كانت ستعيد الأموال إلى الشركات المتضررة التي تجني عشرات الملايين من عائدات الأموال يومياً.

الانقطاع مرتبط على ما يبدو ببنية تحتية داخلية أو مشكلة خاصة بالتطبيقات بحسب تعليق لشركة ثاوزاند آيز التي تراقب الإنترنت عالمياً.

شكاوى على منصات منافسة:

لجأ رواد موقع فيسبوك إلى منافسه "تويتر" للتعبير عن غضبهم من الأعطال وتداولوا وسم facebook_down# لرفض الانقطاع المتكرر لخدمات الشركة والتطبيقات المرتبطة بها.

خلفيات:

قالت شركة فيسبوك، مساء أمس الأربعاء، إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتسآب وإنستغرام.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown — Facebook (@Facebook) July 3, 2019