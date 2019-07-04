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"أفعى فلسطين" رمز وطني تقوم إسرائيل بتهويده

إسرائيل تحاول السطو الثقافي على هذه الأفعى التي تحمل اسم فلسطين
إسرائيل تحاول السطو الثقافي على هذه الأفعى التي تحمل اسم فلسطين
4/7/2019

لم تقف محاولات السطو والتهويد في فلسطين المحتلة عند الأرض والتراث والعمارة والتاريخ بل امتدت إلى الثقافة والرموز الوطنية ومنها "أفعى فلسطين"، التي تظهر بكثرة في هذا الوقت من العام.

سطو وتهويد
  • في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أعلنت سلطة الطبيعة الإسرائيلية رسميا اعتماد "أفعى فلسطين"، كأفعى وطنية للدولة، لكنها غيرت اسمها العلمي العالمي وأطلقت عليه اسم "أفعى أرض إسرائيل".
  • جاء الإعلان الإسرائيلي بعد قيام جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل، بإجراء تصويت إلكتروني مفتوح لاختيار رمز بيئي يُعتمَد كتراث إسرائيلي، وحصلت "أفعى فلسطين" على غالبية الأصوات.
أفعى وطنية
  • تم تصنيف هذه الأفعى، عام 1938، (قبل تأسيس إسرائيل) من قبل علماء الطبيعة، تحت الاسم العلمي اللاتيني Daboia palaestinae، وهي معروفة بالإنجليزية باسم Palestine Viper، وما زالت تحمل هذا الاسم، على مستوى العالم.
  • تنتمي أفعى فلسطين، إلى فصيلة الزواحف شديدة السمية الموجودة في بلاد الشام، وتنتشر في كل أنحاء فلسطين الطبيعية، يتراوح طولها بين 70-120 سم، ويميل لونها إلى الأصفر مع خطوط ملتوية ذات لون غامق من ذنبها حتى رأسها ذات الشكل المثلث.
  • تتغذى أفعى فلسطين بشكل رئيسي على القوارض، وحيوانات صغيرة أخرى، وتستطيع تسلق أماكن عالية أيضاً، الأمر الذي يمكنها من التغذي على العصافير.
  • تسبب عضة هذه الأفعى إلى بتر العضو المصاب، أو إلى الوفاة، في حال التأخر بتقديم العلاج، والمصل.

وقد حذرت الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية، المواطنين، إلى أخذ الحيطة والحذر، بسبب انتشار "أفعى فلسطين" السامة بشكل كبير في مختلف المناطق.

ومما يزيد الأمر سوءا ارتفاع تكلفة مصل العلاج من لدغتها إلى نحو 20 ألف دولار أمريكي، والذي عادة ما يتم شراؤه من إسرائيل.

ووجهت وزارة الصحة دعوات للمواطنين الى أخذ الحيطة والحذر لتفادي لدغات الأفاعي، خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة، وبدء موسم الرحلات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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