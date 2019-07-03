شركة "غوغل" ترسل هدايا لمولود إندونيسي يحمل اسمها

أرسلت شركة "غوغل" الأمريكية العملاقة هدايا إلى مولود إندونيسي أطلق عليه والداه اسم الشركة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

المولود غوغل في إندونيسيا:

يؤمن الكثير من الآباء في إندونيسيا بفكرة أن للاسم قدسية خاصة ما يجعل للأسماء التي يطلقونها على أطفالهم تحتوي على آمالهم فيما سيصبحون عليه.

هذا الاعتقاد، جعل زوجان إندونيسيان، على ما يبدو، أن يكون ابنهما مفيدا مثل محرك البحث الأكثر شعبية في العالم، فأطلقا على وليدهما اسم (غوغل).

وُلد الطفل غوغل" في نوفمبر/ تشرين ثان، لكن شهادة ميلاده انتشرت بشكل واسع النطاق بعد أن نشرتها والدته على وسائل التواصل الاجتماعي.

تندر بعض المعلقين عبر الإنترنت من أن المولود سيجد صعوبة في البحث على اسمه عبر محرك البحث "غوغل".

قالت الأم، إيلا كارينا" لقد أرسلت شركة غوغل عدة أشياء على سبيل التقدير".

الأم أوضحت "هنأتنا غوغل وعبرت عن أملها في أن يساعد "الطفل غوغل" الكثير من الأشخاص".

الوالدة شكرت شركة غوغل وأضافت" نشكر الشركة على اهتمامها.. نحن أكثر ثقة الآن".

استلهام التكنولوجيا: