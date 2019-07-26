شاهد: مشروع "مطبخ دوار" في مصر يحقق ما عجزت عنه السياسة

في مطبخ صغير في أحد الأحياء الفقيرة، تلف "دارين" وهي سورية تعيش في مصر، أول ورقة عنب وتتوقف لتقارن أسلوب لف ورق العنب مع نظيرتيها السودانية والمصرية.

مشروع "مطبخ دوار"

هؤلاء النسوة السوريات والسودانيات وغيرهن إضافة إلى المصريات عضوات في (مطبخ دوار) وهو مشروع يهدف لتعزيز الدمج المجتمعي مع توفير فرص عمل للنساء المتحدرات من خلفيات وجنسيات متعددة.

يتخذ المطبخ من منطقة عزبة خير الله، الفقيرة جدا في العاصمة المصرية، مقرا له ويوفر خدمة تقديم طعام صغيرة الحجم لعملاء في أنحاء القاهرة، وتعمل 11 امرأة حتى الآن في المطبخ الذي يقدم طعاما سوريا ومصريا وفي بعض الأحيان سودانيا أيضا.

تُعد في المطبخ مأكولات سورية ومصرية وسودانية وغيرها، فتجد "المقلوبة السورية والحمص" من بين العديد من الوجبات التي يتم إعدادها على مدار اليوم ثم إرسالها إلى العملاء.

الطبخ يجمعنا:

قبل أن تعمل في هذا المطبخ كان من النادر أن تغادر دارين، التي وصلت من سوريا منذ ستة أشهر، منزلها في القاهرة، وسببت العزلة لها حالة من الاكتئاب الشديد.

تقول دارين السورية "بصراحة لما بأحس إني قاعدة مع السورية من بلدي أو السودانية أو المصرية أكون مرتاحة، يعني مثلا واحدة بتقول لي معاناتها بتخفف عني، بمعنى إنه ما بس أنتِ عم بتعيشي الألم، كمان إحنا عم بنعيش الألم".

بالنسبة للسودانية لمياء خليفة، فإن هذا ما حدث بالضبط، فهي تقول "المطبخ هنا بيحسسك بروح الفريق، يعني بيحسسك كأنك أنتِ في مطبخك، وروح الفريق واحدة، يعني المصريين والسوريين المعاملة واحدة، بقينا أصدقاء، بقينا أقارب في أقصر فترة ممكنة".

تقول ندى الشاذلي، مديرة تطوير التشغيل في مطبخ دوار "عزبة خير الله منطقة عشوائية، ثاني أكبر منطقة عشوائية في القاهرة فرص العمل المتاحة فيها بشكل أساسي للرجالة من خلال ورش إعادة تدوير الأخشاب والحديد". وأوضحت أن مشروع "عزبة خير الله" وفر فرص عمل للسيدات السوريات والجنسيات الثانية، وفرص تدريب وعمل للسيدات من المنطقة وكذلك للدمج المجتمعي، ما دعا إلى خوض التجربة وتشجيعها.

مشروع مطبخ في مصر يجمع نساء عربيات

دمج ثقافي وصداقة: