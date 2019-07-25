وفاة الممثل المصري البارز فاروق الفيشاوي

غيّب الموت الممثل المصري البارز فاروق الفيشاوي، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، عن 67 عامًا بعدما أدى آخر وأصعب أدواره على مسرح الحياة في محاربة مرض السرطان.

وتدهورت حالة الفيشاوي الصحية سريعًا خلال الأسبوع الماضي، ودخل في غيبوبة كبدية مساء أمس الأربعاء، حتى وافته المنية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية منير مكرم، أنه سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل عقب صلاة الجنازة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

في مهرجان الإسكندرية

الفيشاوي فاجأ الوسط الفني ومعجبيه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي أثناء تكريمه بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بإعلان إصابته بالسرطان.

الفيشاوي قال حينها: بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان.

الفيشاوي: ترددت كثيرًا جدًا في أن أقول هذا، لأنني لا أريد أن أرى أي ضيق أو زعل أو انزعاج من أحد منكم، لأنني شخصيًا لست منزعجًا.

الفيشاوي: سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض، وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميلا آخر على تكريمه.

كان بصحبة الفيشاوي على المسرح لدى تكريمه ابنه الممثل الشاب أحمد الفيشاوي.

في الأسبوع الماضي، أعلن المهرجان القومي للمسرح أنه سيكرم الفيشاوي في دورته القادمة في شهر أغسطس/آب.

الفنان الراحل شارك في عشرات الأدوار بالسينما والمسرح والتلفزيون (الأوربية)

مسيرة الفيشاوي

ولد فاروق الفيشاوي في إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في 5 فبراير/ شباط عام 1952 لأسرة مكونة من 5 أشقاء، كان فاروق أصغرهم.

توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.

حصل على بكالوريوس في الطب العام، وقبلها على ليسانس الآداب في جامعة عين شمس، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأ مشواره الفني منتصف السبعينيات قبل أن يبرز في مسلسل "أبنائي الأعزاء.. شكرًا" مع الممثل القدير عبدالمنعم مدبولي والمخرج محمد فاضل.

انطلق بعد ذلك في السينما التي حققت له شهرة كبيرة وبرز من خلال فيلم "المشبوه"، وساعدته وسامته في الحصول على أدوار عديدة لكنه أثبت صدق موهبته بعد أن برع في الأدوار الجادة والكوميدية على حد سواء.

وقف أمام عمالقة التمثيل في مصر وقدم مع الراحل فريد شوقي أفلاما كثيرة منها: الباطنية، فتوة الجبل، وحوش الميناء، عندما يبكي الرجال، الكف، الأستاذ يعرف أكثر.. وغيرها.

الفيشاوي كان متزوجًا من الفنانة سمية الألفي وأنجب منها أحمد وعمر. وشارك في أكثر من 130 فيلمًا وعملًا دراميًا.

من أهم أعمال الفنان الراحل في الدراما: حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش، ليلة القبض على فاطمة، قاتل بلا أجر، دموع صاحبة الجلالة، طيور بلا أجنحة، في بيتنا رجل.

في السينما، شارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال المهمة منها: المشبوه، سوق المتعة، حبيبتي من تكون، نور ونار، أحلام مسروقة، فتاة من إسرائيل، أرض أرض، حائط البطولات، 48 ساعة في إسرائيل، الأنثى والدبور، حنحب ونقب، الخطيئة السابعة، رجل مهم جدًا، التحويلة، الجراج، المرأة الحديدية، ديك البرابر، غدًا سأنتقم، حنفي الأبهة، الطوفان.

على المسرح قدم الفيشاوي: الدنيا مقلوبة، البرنسيسة، اعقل يا دكتور، الناس اللي في التالت، وكان آخر عمل مسرحي شارك فيه (الملك لير) مع الممثل يحيى الفخراني.

نعي واسع

نقابة المهن التمثيلية نعت الفنان الراحل في بيان قالت فيه إن الفيشاوي "كان رمزًا من رموز الفن المصري.. وسيظل".

كذلك نعاه عدد كبير من الفنانين والإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم صلاح عبد الله وأحمد السقا ومحمد عادل إمام وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وإلهام شاهين وفيفي عبده ودنيا سمير غانم وإيمان العاصي، وأحمد السعدني، وفتحي عبدالوهاب وغيرهم.

مع السلامه يا استاذ فاروق هاتفضل في قلوبنا جميعا..سلسله حافله من الاعمال و تاريخ سينمائي كبير..الحب في طريق مسدود و المشبوه و الباطنيه و أرجوك أعطني هذا الدواء و لاتسألني من انا و القرداتي..حكايه جميله اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهارده..ربنا يرحمك يا أسطورة #فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/4iMSW0wnnQ — محمود البزاوي (@albezzawy) July 25, 2019

لا اله الا الله من اطيب و انضف و الذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته الفنان العظيم و الانسان الرائع روقه الله يرحمك يا حبيبي و يغفرلك انتم السابقون#فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/Q1laAG6RGJ — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) July 25, 2019

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله …. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته #فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/T7rv8sZXA3 — Ahmed Elsaka (@ElSaka) July 25, 2019

في ذمة الله … وداعا فاروق الفيشاوي pic.twitter.com/uD8edNcn1u — fathy abdel wahab (@FathyAbdelWahab) July 25, 2019

انا لله وأنا اليه راجعون،اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جنتك…وداعا #فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/SZuXZOtN3h — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) July 25, 2019

وداعا الفنان العظيم فاروق الفيشاوى،إنا لله وإنا إليه راجعون#فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/Ybz99ilZdD — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 25, 2019

كان شخص استثنائي محب للحياة و محب لكل من حوله ، بسيط متواضع و دوغري ، اما عن الكرم فحدث ولا حرج ، الله يرحمك يا عم فاروق يا حبيب الكل حتوحشني جداً بس ان شاء الله في مكان احسن بكتيييير

الرجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة #فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/qdx8jjGl3X — amr youssef (@AYoussef) July 25, 2019

ربنا يشفيك ياطيب ياجدع ياراجل ياأخ ياصديق ياغالي ياعزيز لواتكلمت عن صفاتك وحبنا ليك مش هوافيك قدرك ربنا يشفيك#فاروق_الفيشاوي دعواتكم🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/cLCP8m9Lxj — Sabrien (@Sabrien) July 24, 2019

وداعاً فاروق الفيشاوي ..

إنا لله و إنا إليه راجعون 💔 pic.twitter.com/rJJ1YNECzA — Ahmed Gamal (@IdolAhmedGamal) July 25, 2019

الصديق العزيز الفنان الكبير فاروق الفيشاوي أدعو الله ان يشفيه و يعافيه و يرفع عنه pic.twitter.com/ZrHOZ2VUwm — Amr Ellissy (@amrellissy) July 24, 2019

البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي ربنا يرحمه ويغفرله ادعو له بالرحمة pic.twitter.com/esz9XpaZpm — Mohamed Chahine (@MohammadChahine) July 25, 2019