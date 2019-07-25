وفاة الممثل المصري البارز فاروق الفيشاوي

غيّب الموت الممثل المصري البارز فاروق الفيشاوي، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، عن 67 عامًا بعدما أدى آخر وأصعب أدواره على مسرح الحياة في محاربة مرض السرطان.
وتدهورت حالة الفيشاوي الصحية سريعًا خلال الأسبوع الماضي، ودخل في غيبوبة كبدية مساء أمس الأربعاء، حتى وافته المنية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية منير مكرم، أنه سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل عقب صلاة الجنازة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
مع السلامه يا استاذ فاروق هاتفضل في قلوبنا جميعا..سلسله حافله من الاعمال و تاريخ سينمائي كبير..الحب في طريق مسدود و المشبوه و الباطنيه و أرجوك أعطني هذا الدواء و لاتسألني من انا و القرداتي..حكايه جميله اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهارده..ربنا يرحمك يا أسطورة #فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/4iMSW0wnnQ
— محمود البزاوي (@albezzawy) July 25, 2019
لا اله الا الله من اطيب و انضف و الذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته الفنان العظيم و الانسان الرائع روقه الله يرحمك يا حبيبي و يغفرلك انتم السابقون#فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/Q1laAG6RGJ
— Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) July 25, 2019
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله …. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته #فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/T7rv8sZXA3
— Ahmed Elsaka (@ElSaka) July 25, 2019
في ذمة الله … وداعا فاروق الفيشاوي pic.twitter.com/uD8edNcn1u
— fathy abdel wahab (@FathyAbdelWahab) July 25, 2019
انا لله وأنا اليه راجعون،اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جنتك…وداعا #فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/SZuXZOtN3h
— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) July 25, 2019
وداعا الفنان العظيم فاروق الفيشاوى،إنا لله وإنا إليه راجعون#فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/Ybz99ilZdD
— Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 25, 2019
{فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}
البقاء لله .. حبيبي #فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/mymq0Wpz9z
— Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) July 25, 2019
كان شخص استثنائي محب للحياة و محب لكل من حوله ، بسيط متواضع و دوغري ، اما عن الكرم فحدث ولا حرج ، الله يرحمك يا عم فاروق يا حبيب الكل حتوحشني جداً بس ان شاء الله في مكان احسن بكتيييير
الرجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة #فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/qdx8jjGl3X
— amr youssef (@AYoussef) July 25, 2019
ربنا يشفيك ياطيب ياجدع ياراجل ياأخ ياصديق ياغالي ياعزيز لواتكلمت عن صفاتك وحبنا ليك مش هوافيك قدرك ربنا يشفيك#فاروق_الفيشاوي دعواتكم🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/cLCP8m9Lxj
— Sabrien (@Sabrien) July 24, 2019
وداعاً فاروق الفيشاوي ..
إنا لله و إنا إليه راجعون 💔 pic.twitter.com/rJJ1YNECzA
— Ahmed Gamal (@IdolAhmedGamal) July 25, 2019
الصديق العزيز الفنان الكبير فاروق الفيشاوي أدعو الله ان يشفيه و يعافيه و يرفع عنه pic.twitter.com/ZrHOZ2VUwm
— Amr Ellissy (@amrellissy) July 24, 2019
البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي ربنا يرحمه ويغفرله ادعو له بالرحمة pic.twitter.com/esz9XpaZpm
— Mohamed Chahine (@MohammadChahine) July 25, 2019
البقاء لله اللهم إرحمه وإغفرلنا وله يارب العالمين ونقه من الذنوب كما ينقي الثوب الابيض من الدنس اللهم إجعل قبره روضه من رياض الجنه #فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/4krCHdGAjL
— محمد عبد الرحمن (@MAElRahman) July 25, 2019