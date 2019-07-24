البث الحي
منوعات

ابنة ترمب تهنئ جونسون بخطأ في كتابة اسم بريطانيا

ابنة الرئيس الأمريكي، أخطأت في كتابة اسم بريطانيا، عند قيامها بتهنئة بوريس جونسون بعد فوزه برئاسة وزراء بريطانيا
ابنة الرئيس الأمريكي، أخطأت في كتابة اسم بريطانيا، عند قيامها بتهنئة بوريس جونسون بعد فوزه برئاسة وزراء بريطانيا
24/7/2019

وقعت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي، في موقف محرج، بعدما نشرت "تغريدة" كتبت فيها اسم المملكة المتحدة، خطأ، الأمر الذي عرضها لسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل:
  • ابنة الرئيس الأمريكي، أخطأت في كتابة اسم بريطانيا، عند قيامها بتهنئة بوريس جونسون بعد فوزه برئاسة وزراء بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي، رسمياً الأربعاء.
  • وقع والد إيفانكا، دونالد ترمب، بأخطاء املائية عديدة مشابهة، ما دفع نشطاء للقول إن عدوى أخطاء ترمب وصلت لابنته.
  • أخطأت إيفانكا في كتابة اسم البلد، وعوضاً عن كتابة المملكة المتحدة (United  Kingdom) "يونايتد كينغدوم"، كتبت (United  Kingston) " يونايتد كينغستون".

  • سرعان ما صححت الخطأ، وحذفت التغريدة السابقة، لتغرّد من جديد بكتابة الاسم الصحيح، بحسب ما نشره موقع "الإندبندنت" البريطاني.

تغريدة إيفانكا
سخرية في مواقع التواصل:
  • سخر البعض من خطأ إيفانكا عبر كتابة تغريدات بأخطاء مشابهة، واتهمها أخرون هي ووالدها بعدم القدرة على الكتابة السليمة.
  • غرد البعض شاكراً "إيفانكا" باسم شعب كينغستون، وسأل أحدهم إيفانكا، أين تقع كينغستون؟
  • قارن البعض ما كتبته إيفانكا مع خطأ إملائي مماثل وقع به والدها في وقت سابق من العام الجاري، عندما أخطأ في كتابة أمير ويلز، حيث كتب بدلاً من ذلك أمير الحيتان، في إشارة إلى لقب الأمير تشارلز.
  • كما وقع ترمب في أخطاء إملائية خلال كتابته لتغريدة خصصها لانتقاد تغطية صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، لأخباره وسياساته.

خلفيات:
  • كان بوريس جونسون قد فاز، أمس الثلاثاء، على منافسه جيريمي هنت بأغلبية 92153 صوتاً مقابل 46656 صوتاً، في انتخابات حزب المحافظين، وبترؤسه للحزب الحاكم، يصبح جونسون رئيس الوزراء المقبل في البلاد اعتباراً من اليوم الأربعاء.
  • وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت هنأ منافسه جونسون الذي فاز عليه بنسبة 66% من الأصوات.
  • بعد حوالي نصف ساعة من فوز جونسون، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التهنئة في تغريدة على تويتر وقال فيها "سيكون عظيما!".
  • لدى إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، 6.7 مليون متابع على تويتر، وتبلغ من العمر 27 عاماً.
  • جونسون اتهم في عام 2015 ترمب، الذي كان لا يزال مرشحا للرئاسة آنذاك "بالجهل المذهل" مما يجعله غير مؤهل لمنصب الرئيس.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا (فيديو)

وُلد الباندا من تزاوج طبيعي بين حيوانَي باندا عملاقين أعارتهما الصين إلى هولندا عام 2017 (الفرنسية)

إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)

لقاح في الطفولة مرتبط بالوقاية من الإصابة الحادة بكورونا.. ما هو؟

كورونا.. تطعيم في الطفولة قد يقي من الإصابة الحادة (رويترز)

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)