ابنة ترمب تهنئ جونسون بخطأ في كتابة اسم بريطانيا

وقعت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي، في موقف محرج، بعدما نشرت "تغريدة" كتبت فيها اسم المملكة المتحدة، خطأ، الأمر الذي عرضها لسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل:

ابنة الرئيس الأمريكي، أخطأت في كتابة اسم بريطانيا، عند قيامها بتهنئة بوريس جونسون بعد فوزه برئاسة وزراء بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي، رسمياً الأربعاء.

وقع والد إيفانكا، دونالد ترمب، بأخطاء املائية عديدة مشابهة، ما دفع نشطاء للقول إن عدوى أخطاء ترمب وصلت لابنته.

أخطأت إيفانكا في كتابة اسم البلد، وعوضاً عن كتابة المملكة المتحدة (United Kingdom) "يونايتد كينغدوم"، كتبت (United Kingston) " يونايتد كينغستون".

Congratulations @BorisJohnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingdom. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019

سرعان ما صححت الخطأ، وحذفت التغريدة السابقة، لتغرّد من جديد بكتابة الاسم الصحيح، بحسب ما نشره موقع "الإندبندنت" البريطاني.

The perils of autocorrect!😊🇬🇧🇯🇲 https://t.co/QJvyJsVMT1 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019

تغريدة إيفانكا

سخرية في مواقع التواصل:

سخر البعض من خطأ إيفانكا عبر كتابة تغريدات بأخطاء مشابهة، واتهمها أخرون هي ووالدها بعدم القدرة على الكتابة السليمة.

غرد البعض شاكراً "إيفانكا" باسم شعب كينغستون، وسأل أحدهم إيفانكا، أين تقع كينغستون؟

قارن البعض ما كتبته إيفانكا مع خطأ إملائي مماثل وقع به والدها في وقت سابق من العام الجاري، عندما أخطأ في كتابة أمير ويلز، حيث كتب بدلاً من ذلك أمير الحيتان، في إشارة إلى لقب الأمير تشارلز.

كما وقع ترمب في أخطاء إملائية خلال كتابته لتغريدة خصصها لانتقاد تغطية صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، لأخباره وسياساته.

خلفيات: