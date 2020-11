ابنة ترمب تهنئ جونسون بخطأ في كتابة اسم بريطانيا

وقعت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي، في موقف محرج، بعدما نشرت "تغريدة" كتبت فيها اسم المملكة المتحدة، خطأ، الأمر الذي عرضها لسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

Congratulations @BorisJohnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingdom.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019