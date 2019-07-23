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منوعات|لبنان

شاهد: كنيسة لبنانية تطالب بإلغاء حفل لفرقة "مثيرة للجدل"

23/7/2019

طالب زعماء كنيسة لبنانية بإلغاء حفل لفرقة (مشروع ليلى) الغنائية اللبنانية قائلين إن أغانيها "تمس المقدسات الدينية".

التفاصيل
  • قدمت فرقة (مشروع ليلى) عروضا في مختلف أنحاء لبنان، إلا أن خططا لإقامة حفل للفرقة يوم التاسع من أغسطس/آب في مهرجانات بيبلوس الدولية بمدينة جبيل قوبلت بحملة عدائية على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • في بيان صادر أمس الإثنين، قالت مطرانية جبيل الكاثوليكية المارونية أن أغاني الفرقة "تمس بغالبيتها بالقيم الدينية".
  • المطرانية: لا يليق بجبيل استضافة حفلات موسيقية "تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي".
  • طالبت المطرانية منظمي المهرجان بإلغاء الحفل.
الفرقة الغنائية ترد

  • الفرقة ردت بأنها هدف لحملة تستند إلى افتراءات وتريد النيل من حرية التعبير.
  • فرقة (مشروع ليلى) قالت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنها قدمت أغانيها في حفلات بجميع أنحاء لبنان في السابق.
  • الفرقة: "من المستغرب أن تثور موجة من الاعتراضات على أغنية من هذه الأغنيات الآن، مع العلم أنها لا تسيء إلى أحد بشيء ولا تنتقص من أي من القيم والأديان".
  • الفرقة الغنائية: هدفنا الارتقاء بالفن وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية… مع التأكيد على احترامنا للأديان ورموزها كافة.
  • كتب الموسيقار والملحن اللبناني مارسيل خليفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقول "الحرية لمشروع ليلى".

خلفيات
  • تضم الفرقة، التي قدمت عروضا أيضا في الولايات المتحدة وأوربا، مغنيا يجاهر بمثليته الجنسية.
  • أثارت أغاني (مشروع ليلى) جدلا في المنطقة من خلال كلمات تتناول الاضطهاد والطبقية والطائفية و"رهاب المثلية".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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