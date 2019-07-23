شاهد: كنيسة لبنانية تطالب بإلغاء حفل لفرقة "مثيرة للجدل"

طالب زعماء كنيسة لبنانية بإلغاء حفل لفرقة (مشروع ليلى) الغنائية اللبنانية قائلين إن أغانيها "تمس المقدسات الدينية".

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الفرقة الغنائية ترد

الحريّة لا سياج لها، إنها هي السياج

الحريّة لا ضابط لها، إنها هي الضابط

الحريّة لا حامي لها، إنها هي الحامي

ما وراء المجتمع والدين والدولة والوطن هناك الانسان، الحريّة هي الانسان. الصمت لم يعد ممكناً في هذه الأرض الطافحة بالعار ولا شيء يقتل كالعار. الحريّة لمشروع ليلى! pic.twitter.com/5aZsDbYkvS

— Marcel Khalife (@Marcel_Khalife) July 23, 2019