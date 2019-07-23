شاهد: كنيسة لبنانية تطالب بإلغاء حفل لفرقة "مثيرة للجدل"

طالب زعماء كنيسة لبنانية بإلغاء حفل لفرقة (مشروع ليلى) الغنائية اللبنانية قائلين إن أغانيها "تمس المقدسات الدينية".
التفاصيل
- قدمت فرقة (مشروع ليلى) عروضا في مختلف أنحاء لبنان، إلا أن خططا لإقامة حفل للفرقة يوم التاسع من أغسطس/آب في مهرجانات بيبلوس الدولية بمدينة جبيل قوبلت بحملة عدائية على وسائل التواصل الاجتماعي.
- في بيان صادر أمس الإثنين، قالت مطرانية جبيل الكاثوليكية المارونية أن أغاني الفرقة "تمس بغالبيتها بالقيم الدينية".
- المطرانية: لا يليق بجبيل استضافة حفلات موسيقية "تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي".
- طالبت المطرانية منظمي المهرجان بإلغاء الحفل.
الفرقة الغنائية ترد
- الفرقة ردت بأنها هدف لحملة تستند إلى افتراءات وتريد النيل من حرية التعبير.
- فرقة (مشروع ليلى) قالت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنها قدمت أغانيها في حفلات بجميع أنحاء لبنان في السابق.
- الفرقة: "من المستغرب أن تثور موجة من الاعتراضات على أغنية من هذه الأغنيات الآن، مع العلم أنها لا تسيء إلى أحد بشيء ولا تنتقص من أي من القيم والأديان".
- الفرقة الغنائية: هدفنا الارتقاء بالفن وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية… مع التأكيد على احترامنا للأديان ورموزها كافة.
- كتب الموسيقار والملحن اللبناني مارسيل خليفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقول "الحرية لمشروع ليلى".
خلفيات
- تضم الفرقة، التي قدمت عروضا أيضا في الولايات المتحدة وأوربا، مغنيا يجاهر بمثليته الجنسية.
- أثارت أغاني (مشروع ليلى) جدلا في المنطقة من خلال كلمات تتناول الاضطهاد والطبقية والطائفية و"رهاب المثلية".