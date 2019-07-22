باعته بعدة دولارات: ناسا تشتري تسجيل الهبوط على القمر بمليوني دولار

اشترت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، التسجيلات الأصلية لأول هبوط بشري لرائد الفضاء نيل أرمسترونغ على سطح القمر عام 1969، بمبلغ قدره مليونا و820 ألف دولار.

جاء ذلك في مزاد علني بولاية نيويورك الأمريكية، وتم بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي لدار سوذبي للمزايدات العلنية.

بيع بالخطأ

كانت الوكالة الأمريكية باعت التسجيلات عام 1976 بالخطأ، إلى المهندس الميكانيكي "جاري جورج" مقابل مبلغ زهيد قدره 217 دولارا تقريبا.

قال جورج الذي كان طالبا جامعيا عندما اشترى 1100 شريط فيديو من ناسا إن وكالة الفضاء الأمريكية كانت تعيد التسجيل على شرائط الفيديو أو تبيعها لخفض التكاليف في السنوات التي تلت هبوط الإنسان على سطح القمر للمرة الأولى في 20 من يوليو/ تموز 1969.

أضاف جورج الذي يبلغ من العمر 65 عاما في الوقت الحالي أنه لم يتصور أن الشرائط ذات قيمة وأنه باع حوالي ثمانية منها لقنوات تلفزيونية لتعيد التسجيل عليها مقابل 50 دولارا للشريط الواحد.

أوضح جورج أنه لم يكن لديه المعدات اللازمة لمشاهدة الأشرطة، لكن بعد أن بدأ الحديث عنها في ناسا ومحاولة إرجاعها إلى وكالة الفضاء، صار بإمكانه مشاهدة اللقطات لأول مرة في استوديو خاص بولاية كاليفورنيا.

اتضح أن ثلاثة من هذه الشرائط ربما لا تقدر بثمن. فأحدها يسجل خطوات رائد الفضاء نيل أرمسترونغ الأولى على سطح القمر ومقولته الشهيرة "هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية".

قالت هالي فرير المتحدثة باسم دار سوذبي للمزادات إن التسجيلات تظهر أيضا المكالمة التي أجراها رواد الفضاء مع الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون وتوقعت أن تباع الشرائط بسعر يصل إلى مليوني دولار عند عرضها في مزاد بمدينة نيويورك يوم 20 من يوليو/ تموز، وهو قريب مما حدث.

التسجيلات

التسجيلات عبارة عن 3 أشرطة تتضمن مشاهد مدتها الزمنية تصل إلى الساعتين ونصف الساعة.

يظهر في المشاهد رائد الفضاء نيل أرمسترونغ، الذي يعدّ أول إنسان تطأ قدماه سطح القمر، إضافة إلى حديث للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون.

ناسا اعترفت عام 2006، بأنها لم تتمكن من العثور على تسجيلات الفيديو الأصلية للمركبة "أبولو 11" عندما هبطت على القمر.

أول هبوط على سطح القمر