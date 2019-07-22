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"أفينجرز" يتجاوز "أفاتار" ويصبح صاحب أعلى إيرادات عالميا

22/7/2019

تجاوز فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفينجرز إند غيم) فيلم "أفاتار" الشهير؛ ليصبح صاحب أعلى إيرادات عالميا على الإطلاق خلال 13 أسبوعا فقط من طرحه. 

التفاصيل
  • حصد فيلم "أفينجرز" 2.79 مليار دولار منذ طرحه في دور السينما في أبريل/نيسان.
  • بهذا تجاوز أفينجرز  فيلم أفاتار، للمخرج الشهير جيمس كاميرون، الذي حافظ على رقمه القياسي البالغ 2.789 مليار دولار طوال عشر سنوات منذ طرحه عام 2009.
  • لكن محليا داخل الولايات المتحدة ما زال فيلم "أفينجرز" في المركز الثاني بعد فيلم  "حرب النجوم: القوة تستيقظ" (ستار وورز: فورس أويكنز) بفارق نحو 80 مليون دولار. 

خلفيات
  • فيلم "أفينجرز" الذي طرح بدور السينما في أبريل/ نيسان هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة مارفل على مدى عشرة أعوام.
  • تبلغ مدة الفيلم ثلاث ساعات وهو الجزء الأخير من سلسلة أفلام من إنتاج استديوهات مارفل منذ 2007.
  • يتناول الفيلم شخصيات قصص مصورة خارقة تحظى بشعبية مثل أيرون مان وهالك وثور، وهي تخوض معركة ضد الشرير الخارق ثانوس.
  • الفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون وإخراج الأخوين روسو.
  • شهد عام 2019 ما يصفه محللون بأنه عام لا مثيل له بالنسبة لشركة ديزني، التي توزع فيلم "أفينجرز". 
  • طرحت الشركة خلال الأيام الماضية فيلمي "الأسد الملك" (ذا لايون كينغ) و"الجزء الرابع من حكاية لعبة" (توي ستوري 4) ضمن عدد من الأفلام التي يحتمل أن تحقق نجاحا ضخما.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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