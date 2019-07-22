"أفينجرز" يتجاوز "أفاتار" ويصبح صاحب أعلى إيرادات عالميا

تجاوز فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفينجرز إند غيم) فيلم "أفاتار" الشهير؛ ليصبح صاحب أعلى إيرادات عالميا على الإطلاق خلال 13 أسبوعا فقط من طرحه.

التفاصيل

حصد فيلم "أفينجرز" 2.79 مليار دولار منذ طرحه في دور السينما في أبريل/نيسان.

بهذا تجاوز أفينجرز فيلم أفاتار، للمخرج الشهير جيمس كاميرون، الذي حافظ على رقمه القياسي البالغ 2.789 مليار دولار طوال عشر سنوات منذ طرحه عام 2009.

لكن محليا داخل الولايات المتحدة ما زال فيلم "أفينجرز" في المركز الثاني بعد فيلم "حرب النجوم: القوة تستيقظ" (ستار وورز: فورس أويكنز) بفارق نحو 80 مليون دولار.

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