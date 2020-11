"أفينجرز" يتجاوز "أفاتار" ويصبح صاحب أعلى إيرادات عالميا

تجاوز فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفينجرز إند غيم) فيلم "أفاتار" الشهير؛ ليصبح صاحب أعلى إيرادات عالميا على الإطلاق خلال 13 أسبوعا فقط من طرحه.

التفاصيل

All heroes have a beginning. Bring home Marvel Studios' #CaptainMarvel NOW on Digital, Movies Anywhere, and Blu-ray: https://t.co/JeoPHI5dTW pic.twitter.com/BCFDGQ8IL4

— The Avengers (@Avengers) June 11, 2019