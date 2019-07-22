"أفينجرز" يتجاوز "أفاتار" ويصبح صاحب أعلى إيرادات عالميا

تجاوز فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفينجرز إند غيم) فيلم "أفاتار" الشهير؛ ليصبح صاحب أعلى إيرادات عالميا على الإطلاق خلال 13 أسبوعا فقط من طرحه.
التفاصيل
- حصد فيلم "أفينجرز" 2.79 مليار دولار منذ طرحه في دور السينما في أبريل/نيسان.
- بهذا تجاوز أفينجرز فيلم أفاتار، للمخرج الشهير جيمس كاميرون، الذي حافظ على رقمه القياسي البالغ 2.789 مليار دولار طوال عشر سنوات منذ طرحه عام 2009.
- لكن محليا داخل الولايات المتحدة ما زال فيلم "أفينجرز" في المركز الثاني بعد فيلم "حرب النجوم: القوة تستيقظ" (ستار وورز: فورس أويكنز) بفارق نحو 80 مليون دولار.
خلفيات
- فيلم "أفينجرز" الذي طرح بدور السينما في أبريل/ نيسان هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة مارفل على مدى عشرة أعوام.
- تبلغ مدة الفيلم ثلاث ساعات وهو الجزء الأخير من سلسلة أفلام من إنتاج استديوهات مارفل منذ 2007.
- يتناول الفيلم شخصيات قصص مصورة خارقة تحظى بشعبية مثل أيرون مان وهالك وثور، وهي تخوض معركة ضد الشرير الخارق ثانوس.
- الفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون وإخراج الأخوين روسو.
- شهد عام 2019 ما يصفه محللون بأنه عام لا مثيل له بالنسبة لشركة ديزني، التي توزع فيلم "أفينجرز".
- طرحت الشركة خلال الأيام الماضية فيلمي "الأسد الملك" (ذا لايون كينغ) و"الجزء الرابع من حكاية لعبة" (توي ستوري 4) ضمن عدد من الأفلام التي يحتمل أن تحقق نجاحا ضخما.