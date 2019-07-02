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ألمانيا تغرم فيسبوك 2.3 مليون دولار جراء "خطاب الكراهية"

فيسبوك قالت إن الحسابات انخرطت في نشر محتوى لانتقاد قطر وتركيا وإيران ونشاط الإمارات في اليمن
فيسبوك قالت إن الحسابات انخرطت في نشر محتوى لانتقاد قطر وتركيا وإيران ونشاط الإمارات في اليمن
2/7/2019

أعلنت السلطات الألمانية تغريم شركة "فيسبوك" 2.3 مليون دولار بموجب قانون مكافحة خطابات الكراهية.

التفاصيل:
  • وزارة العدل الألمانية قالت في بيان إن "فيسبوك" فشلت في تلبية متطلبات الشفافية فيما يخص معالجتها لشكاوى خطاب الكراهية.
  • البيان: تقرير "فيسبوك" للنصف الأول من العام 2018 لا يعكس العدد الفعلي للشكاوى المتعلقة بالمحتوى المشبوه غير القانوني.
  • في ألمانيا يتضمن المحتوى المشبوه غير القانوني الخطابات المعادية للسامية والمواد التي تهدف للتحريض على الكراهية ضد شخصيات أو جماعات على أساس دينهم أو عرقهم.
  • البيان: "فيسبوك" لم تقدم معلومات كاملة عن التدريبات والمهارات اللغوية للموظفين الموكل إليهم مهمة التعامل مع شكاوى خطاب الكراهية.
  • قبل أيام، قال نيك كليغ رئيس الشؤون الدولية في فيسبوك إن الشركة تعتزم تشكيل مجلس رقابة لتمكين الشركة من تحسين التصدي لخطاب الكراهية.
  • كيلغ، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء البريطاني بين عامي 2011 و2015، أشار إلى أن المجلس سيضم 40 عضوا من كل أنحاء العالم وسيتألف من باحثين ومحامين وصحفيين وخبراء آخرين.
  • يمكن للمجلس اتخاذ قرارات بشأن حذف تصريح مسيء أو الإبقاء عليه ولكن مع نوع من التحذير.
  • موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي يواجه ضغوطا للتخلص من محتوى خطاب الكراهية والأخبار المزيفة، وتزايدت هذه الضغوط بعد بث مذبحة مسجدي نيوزيلندا على الهواء مباشرة.
  • كما تعرض الموقع مع مواقع أخرى مثل تويتر إلى انتقادات لعدم بذل ما يكفي للحد من انتشار خطاب الكراهية والدعاية للإرهاب والمعلومات المضللة على منصاتها.
  • كارولين إيفرسون، نائبة رئيس الموقع المسؤولة عن التسويق، قالت قبل أيام إن "هذه ليست مشكلة يمكن حلها بالكامل. هناك بعض الأجزاء السيئة من البشرية والمنصات انعكاس لها".
  • فيسبوك قال إنه قام بحذف أكثر من مليوني حساب مزيف خلال الربع الأول من العام فقط.
  • إيفرسون قالت إن فيسبوك كلف 30 ألف موظف بالعمل على قضية سلامة المنصة، وذلك مقارنة بأقل من 3000 موظف منذ عامين.
  • إيفرسون أشارت إلى أن فيسبوك يقوم "الآن بمحو 99.8 % من المحتوى المتعلق بالإرهاب و65% من المحتوى المتعلق بالكراهية قبل أن يراه المستخدمون".
  • إيفرسون وصفت ما يحدث بأنها "لعبة قط وفار. هذا العمل لن ينتهي أبدا".
غاز السارين
  • أكد خبراء السلامة خلو مجمع شركة فيسبوك في وادي السيليكون من أي خطر بعد مخاوف من احتمال احتواء طرد في بريدها على غاز السارين
  • أربعة من مباني شركة فيسبوك أخليت الإثنين وجرى فحص شخصين لاحتمال تعرضهما للغاز الذي يصيب الجهاز العصبي وقد يكون قاتلا.
  • لكن مسؤولا من خدمة الإطفاء في مدينة مينلو بارك في كاليفورنيا، حيث مقر الشركة، قال إن الفحوص المكثفة التي أجرتها فرق الإطفاء والمواد الخطرة لم تجد أي مواد سامة.
  • المسؤول أوضح أن نتيجة فحص الطرد جاءت إيجابية، مشيرا إلى أن شركة فيسبوك تفحص بشكل دوري كل الطرود.
  • فيسبوك قالت إن محققين من مكتب التحقيقات الاتحادي انتقلوا إلى مقر الشركة كذلك.
  • شركة فيسبوك، التي حققت إيرادات زادت عن 55 مليار دولار عام 2018، تلقت تحذيرا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تحذيرا من قنبلة في مجمعها الرئيسي في مينلو بارك مما دفعها لإخلاء العديد من مبانيها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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