هل تصبح "اللحوم المستزرعة" طعام المستقبل؟

تخيل أنك تتناول شطيرة لحم شهيّة ليس لها أصل حيواني، لقد أصبح هذا الحلم واقعًا بفضل اللحوم المصّنعة في مختبر من الخلايا المستزرعة.

وبحسب تقرير لمجلة "ساينتفك أمريكان" تقوم عدة شركات ناشئة بتطوير لحوم البقر ولحم الخنزير والدواجن والمأكولات البحرية المزروعة في المختبرات.

لحوم نظيفة

في عام 2017، حصلت إحدى هذه الشركات على 17 مليون دولار من ممولين كان منهم الملياردير الأمريكي بيل غيتس.

إذا تم تبني هذه المشاريع على نطاق واسع، فإن اللحوم التي تزرع في المعمل، والتي تسمى أيضًا اللحوم النظيفة، يمكنها أن تقضي على الكثير من المعاملة القاسية وغير الأخلاقية للحيوانات التي تربى من أجل الغذاء.

يمكن أن تقلل هذه المشاريع من التكاليف البيئية الكبيرة لإنتاج اللحوم؛ وستكون الموارد ضرورية فقط لتوليد الخلايا المستزرعة واستدامتها، وستوفر الموارد الضرورية المستهلكة في حالة اللحم الحيواني الذي يتطلب رعاية كاملة للحيوان منذ ولادته وحتى ذبحه.

استهلاك اللحوم في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع، وفقًا لـمؤسسة Slow Food، ففي النصف الثاني من القرن العشرين زاد الاستهلاك العالمي للحوم خمسة أضعاف، حيث ارتفع من 45 مليون طن من اللحوم المستهلكة يوميا في عام 1950 إلى حوالي 300 مليون طن.

إذا لم يتم تغيير هذا النمط من الاستهلاك، فقد يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2050.

البداية

قام مارك بوست من جامعة ماستريخت في هولندا وفريقه من الفنيين بإنشاء أول "برغر" من لحم البقر الذي تم استزراعه في المختبر عام 2013.

تطورت العملية قليلاً على مر السنين، لكن الفريق ابتكر اللحوم المخبرية من خلال إنتاج شرائح صغيرة جدًا من اللحم البقري في قوارير زراعة الأنسجة القياسية وقام بتكرير هذه العملية آلافًا من المرات.

كيف تتم العملية؟

يصنع اللحم بأخذ عينة من الحيوان أولاً، ثم يجمع الفنيون الخلايا الجذعية من الأنسجة التي يضاعفونها بشكل مستمر ومتكرر ويسمحون لها بالتحول إلى ألياف بدائية تتجمع بعد ذلك لتشكيل نسيج عضلي.

يقول أحد الخبراء في شركة Mosa Meat إن عينة نسيجية من بقرة يمكنها أن تنتج ما يكفي من الأنسجة العضلية لإنتاج 20 ألف رطل.

التحديات